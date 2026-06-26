Ventimiglia, rotonda in corso Genova demolita. Martinetto presenta un'interrogazione urgente: "Chiarire le responsabilità"

"Qual è stato l'iter progettuale e tecnico che ha portato alla realizzazione della rotonda di corso Genova? Chi ha preposto, verificato e validato il progetto esecutivo dell'opera? Quali sono state le motivazioni tecniche precise che hanno reso necessaria la demolizione dell'intervento appena realizzato? Sono già state accertate eventuali responsabilità tecniche, professionali o amministrative e, in caso affermativo, quali provvedimenti l'Amministrazione intende assumere? Qual è il costo complessivo sostenuto sino ad oggi per la realizzazione e la successiva demolizione della rotatoria? I maggiori oneri derivanti dalla demolizione e dal rifacimento dell'opera saranno posti a carico dell'Amministrazione comunale ovvero della ditta esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori o di altri soggetti eventualmente responsabili? Il rifacimento dell'opera comporterà ritardi sul cronoprogramma complessivo dei lavori previsti in corso Genova? Quali misure l'Amministrazione intende adottare affinché analoghe situazioni non abbiano a ripetersi nella realizzazione di future opere pubbliche?". Lo chiede il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto con un'interrogazione urgente a risposta immediata (question time) riguardo alla realizzazione e successiva demolizione della nuova rotatoria in corso Genova.