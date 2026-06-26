Ventimiglia, rotonda in corso Genova demolita. Martinetto presenta un'interrogazione urgente: "Chiarire le responsabilità"

"Qual è stato l'iter progettuale e tecnico che ha portato alla realizzazione della rotonda di corso Genova? Chi ha preposto, verificato e validato il progetto esecutivo dell'opera? Quali sono state le motivazioni tecniche precise che hanno reso necessaria la demolizione dell'intervento appena realizzato? Sono già state accertate eventuali responsabilità tecniche, professionali o amministrative e, in caso affermativo, quali provvedimenti l'Amministrazione intende assumere? Qual è il costo complessivo sostenuto sino ad oggi per la realizzazione e la successiva demolizione della rotatoria? I maggiori oneri derivanti dalla demolizione e dal rifacimento dell'opera saranno posti a carico dell'Amministrazione comunale ovvero della ditta esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori o di altri soggetti eventualmente responsabili? Il rifacimento dell'opera comporterà ritardi sul cronoprogramma complessivo dei lavori previsti in corso Genova? Quali misure l'Amministrazione intende adottare affinché analoghe situazioni non abbiano a ripetersi nella realizzazione di future opere pubbliche?". Lo chiede il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Nico Martinetto con un'interrogazione urgente a risposta immediata (question time) riguardo alla realizzazione e successiva demolizione della nuova rotatoria in corso Genova.
"Organi di stampa locali hanno riportato la notizia della costruzione durante la notte e la successiva demolizione avvenuta in tempi estremamente rapidi della nuova rotatoria realizzata in corso Genova" - dice Martinetto - "Secondo quanto riportato dalla stampa, la demolizione sarebbe stata resa necessaria a causa dell'eccessiva altezza del cordolo, definita quale conseguenza di un errore di valutazione generale. Sempre secondo gli organi di informazione, la rotatoria verrà completamente rifatta 'a raso'. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione e perplessità tra i cittadini, sia sotto il profilo della corretta esecuzione delle opere pubbliche sia con riferimento ai costi che potrebbero ricadere sulla collettività. Appare, perciò, necessario chiarire le responsabilità tecniche ed amministrative che hanno determinato la necessità di demolire un'opera appena realizzata. Inoltre, risulta indispensabile garantire la massima trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate per l'intervento".
Il consigliere interroga, perciò, il sindaco Flavio Di Muro e la Giunta comunale richiedendo una risposta orale nel primo consiglio comunale utile, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del consiglio comunale.