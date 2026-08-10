Sanremo, finalmente il taglio del nastro del Green Park di Pian di Poma: 100 posti per i camper e un’area completamente riqualificata (Foto e video)

Dopo una lunga attesa arriva il taglio del nastro per il Green park di Pian di Poma, l'area camper attrezzata a stretto contatto con il verde. L'inaugurazione, a cui hanno preso parte il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella e la famiglia Catto, che si è occupata di realizzare il progetto, segna l'ultimo passo per un'opera avviata nel 2022 che ha permesso la realizzazione di circa 100 posti, oltre a una riqualificazione ampia dell'area: tra gli interventi più significativi la realizzazione di un'area giochi per bambini, un'area cani moderna e la riqualificazione del ristorante Oasi, oltre ovviamente ai servizi necessari a un'area così vasta.

"Oggi è una giornata importante - ha esordito il sindaco - perché finalmente giunge a conclusione un'opera importante. Con quest'opera si pone fine a quella sosta selvaggia che era problematica. Ovviamente auguriamo all'investitore anche un successo a livello economico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti".

Alle sue parole fanno eco quelle dell'assessore ai lavori pubblici Donzella: "Bisogna sempre tenere a mente cosa c'era prima, cioè una zona abbandonata che si è trasformata. Voglio ricordare anche il senatore Franco Orsi che ha avuto un ruolo determinante per questo progetto. Poi c'è un'importante divisione tra pubblico e privato, pensando ad esempio alla manutenzione della scogliera e la realizzazione di una passeggiata d'eccellenza, impreziosendo la città tramite anche un intervento privato".

Di poche parole Gianluigi Catto, che comunque non nasconde la soddisfazione: "Qualche anno fa forse non avrei creduto a questa idea, ora invece abbiamo davanti un ottimo progetto".

L'opera rappresenta anche un importante volano per il turismo, come testimoniato dalla presenza degli assessori regionali al turismo Luca Lombardi (Liguria) e Paolo Bongioanni (Piemonte): "Qui davanti a noi - spiega il secondo - è presente un'opera eccellente, che offre una grande cartolina alle persone che verranno qua, dando via a un passaparola che sarà il motore primario del turismo. Io qui ho visto il sogno di un imprenditore, che è alla base di un turismo che cresce, con Liguria e Piemonte che per la prima volta si uniscono per parlare di turismo. Crescere o sicuramente in questa direzione".

"L'Italia - prosegue Lombardi - è leader nel settore del camper, offrendo un'offerta turistica importante e oggi Sanremo dispone di una struttura eccellente. Liguria e Piemonte sono due realtà unite e consolidate specialmente nell'outdoor".

I camperisti avranno a disposizione la colonnina elettrica, lo scarico per le acque, connessione internet, videosorveglianza, docce, servizi e lavanderia. La tariffa per 24 ore va da 39 a 52 euro a seconda della stagione. La sosta è destinata ai camper per una permanenza massima di 36 ore.