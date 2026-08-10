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Politica | 10 agosto 2026, 12:02

Sanremo, finalmente il taglio del nastro del Green Park di Pian di Poma: 100 posti per i camper e un’area completamente riqualificata (Foto e video)

Inaugurata la nuova struttura dopo un percorso iniziato nel 2022. Mager: “Poniamo fine alla sosta selvaggia”. Tra servizi, area giochi e area cani, un nuovo tassello per il turismo outdoor di Sanremo.

Dopo una lunga attesa arriva il taglio del nastro per il Green park di Pian di Poma, l'area camper attrezzata a stretto contatto con il verde. L'inaugurazione, a cui hanno preso parte il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella e la famiglia Catto, che si è occupata di realizzare il progetto, segna l'ultimo passo per un'opera avviata nel 2022 che ha permesso la realizzazione di circa 100 posti, oltre a una riqualificazione ampia dell'area: tra gli interventi più significativi la realizzazione di un'area giochi per bambini, un'area cani moderna e la riqualificazione del ristorante Oasi, oltre ovviamente ai servizi necessari a un'area così vasta.

"Oggi è una giornata importante - ha esordito il sindaco - perché finalmente giunge a conclusione un'opera importante. Con quest'opera si pone fine a quella sosta selvaggia che era problematica. Ovviamente auguriamo all'investitore anche un successo a livello economico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti".

Alle sue parole fanno eco quelle dell'assessore ai lavori pubblici Donzella: "Bisogna sempre tenere a mente cosa c'era prima, cioè una zona abbandonata che si è trasformata. Voglio ricordare anche il senatore Franco Orsi che ha avuto un ruolo determinante per questo progetto. Poi c'è un'importante divisione tra pubblico e privato, pensando ad esempio alla manutenzione della scogliera e la realizzazione di una passeggiata d'eccellenza, impreziosendo la città tramite anche un intervento privato".

Di poche parole Gianluigi Catto, che comunque non nasconde la soddisfazione: "Qualche anno fa forse non avrei creduto a questa idea, ora invece abbiamo davanti un ottimo progetto".

L'opera rappresenta anche un importante volano per il turismo, come testimoniato dalla presenza degli assessori regionali al turismo Luca Lombardi (Liguria) e Paolo Bongioanni (Piemonte): "Qui davanti a noi - spiega il secondo - è presente un'opera eccellente, che offre una grande cartolina alle persone che verranno qua, dando via a un passaparola che sarà il motore primario del turismo. Io qui ho visto il sogno di un imprenditore, che è alla base di un turismo che cresce, con Liguria e Piemonte che per la prima volta si uniscono per parlare di turismo. Crescere o sicuramente in questa direzione".

"L'Italia - prosegue Lombardi - è leader nel settore del camper, offrendo un'offerta turistica importante e oggi Sanremo dispone di una struttura eccellente. Liguria e Piemonte sono due realtà unite e consolidate specialmente nell'outdoor".

I camperisti avranno a disposizione la colonnina elettrica, lo scarico per le acque, connessione internet, videosorveglianza, docce, servizi e lavanderia. La tariffa per 24 ore va da 39 a 52 euro a seconda della stagione. La sosta è destinata ai camper per una permanenza massima di 36 ore.

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Elia Folco

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