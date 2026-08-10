Fondo affitti, in provincia di Imperia oltre 467mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà

La Regione Liguria rafforza il sostegno alle famiglie in difficoltà sul fronte della casa e destina 2 milioni di euro al fondo per il pagamento degli affitti e per la morosità incolpevole. Una cifra interamente finanziata con risorse regionali e aumentata di 200mila euro rispetto al 2025. I fondi sono stati ripartiti tra i 23 Comuni liguri considerati ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa, sulla base del fabbisogno dichiarato e secondo quanto previsto dalla legge 431/1998. Una misura che interessa in maniera significativa anche il Ponente ligure, dove le amministrazioni potranno utilizzare le risorse per sostenere le famiglie maggiormente esposte alle difficoltà legate al pagamento del canone di locazione.

A fare la parte più consistente, in provincia di Imperia, è Sanremo, alla quale sono stati assegnati 158.331 euro. Seguono Imperia con 102.441 euro e Ventimiglia con 87.454 euro. Altri 51.582 euro sono destinati a Taggia, mentre a Bordighera spettano 33.334 euro. Diano Marina riceverà 25.032 euro, Albenga – pur essendo in provincia di Savona – è indicata nel riparto con 24.070 euro, mentre Camporosso avrà 7.950 euro e Vallecrosia al Mare 17.916 euro. Complessivamente, considerando i Comuni imperiesi inseriti nel riparto, le risorse destinate al territorio provinciale superano i 467mila euro, rappresentando una quota importante dell'intero stanziamento regionale.

Le risorse saranno destinate a sostenere le situazioni di maggiore fragilità abitativa, compresi i casi di morosità incolpevole, consentendo ai Comuni di intervenire sulla base delle esigenze riscontrate sul territorio. La Regione ha scelto di lasciare alle amministrazioni una certa autonomia nella gestione degli stanziamenti, così da poter indirizzare gli aiuti verso le situazioni che necessitano di maggiore attenzione. Nel complesso, secondo quanto comunicato dalla Regione, il fondo consentirà di offrire un aiuto a oltre 7mila famiglie liguri, comprendendo anche gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

"Garantire un sostegno concreto alle persone e alle famiglie più in difficoltà rappresenta un impegno fondamentale della nostra amministrazione regionale – dichiarano gli assessori regionali alle Politiche abitative Marco Scajola e alle Politiche sociali Massimo Nicolò –, grazie a un importante lavoro condiviso abbiamo rifinanziato il fondo affitti con risorse interamente regionali, incrementandolo di 200mila euro rispetto al 2025". Un intervento che, nelle intenzioni della Regione, punta quindi a rafforzare il collegamento tra politiche abitative e politiche sociali, soprattutto in una fase nella quale il costo della casa continua a rappresentare una delle principali voci di spesa per molte famiglie.

Nel dettaglio, i 158.331 euro assegnati a Sanremo costituiscono il finanziamento più alto tra i Comuni della provincia di Imperia, seguito dai 102.441 euro di Imperia e dagli 87.454 euro destinati a Ventimiglia. Una graduatoria che rispecchia il peso dei tre principali centri della provincia e la pressione esercitata dal mercato abitativo. Per Taggia lo stanziamento ammonta invece a 51.582 euro, mentre Bordighera potrà contare su 33.334 euro. Più contenuti gli importi destinati a Diano Marina, Vallecrosia al Mare e Camporosso, ma anche questi potranno essere utilizzati dai Comuni per rispondere alle necessità individuate sul territorio.

"Si tratta di 2 milioni di euro ripartiti tra i Comuni con maggiore pressione abitativa, che consentiranno di offrire un aiuto a oltre 7mila famiglie, compresi gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale – sottolineano Scajola e Nicolò –, gli stessi Comuni saranno liberi di utilizzare i fondi nella maniera più efficace possibile secondo le proprie necessità ed esigenze". L'obiettivo dichiarato dalla Regione è dunque quello di garantire un sostegno il più possibile vicino alle esigenze concrete dei cittadini, affidando alle amministrazioni comunali la gestione degli interventi.

La misura arriva in un contesto nel quale il tema dell'accesso alla casa continua a essere particolarmente delicato anche nel Ponente ligure, tra canoni di locazione elevati e difficoltà economiche che possono mettere in crisi l'equilibrio dei bilanci familiari. Il rifinanziamento regionale rappresenta quindi uno strumento aggiuntivo a disposizione dei Comuni per intervenire sulle situazioni di maggiore fragilità. La Regione ha infine confermato la volontà di proseguire sulla strada dell'integrazione tra interventi sociali e politiche abitative, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno e favorire l'inclusione dei cittadini liguri.