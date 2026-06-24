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Cronaca | 24 giugno 2026, 19:57

Ventimiglia, errore di valutazione: demolita la nuova rotonda in corso Genova (Foto)

Dopo una mattinata di disagi e code in entrambe le direzioni di marcia

E' durata poco la nuova rotonda in corso Genova a Ventimiglia realizzata per consentire facilmente l'accesso ai nuovi posteggi nell'ex area ferroviaria.

Dopo i disagi riscontrati nella mattinata odierna dagli automobilisti, rimasti bloccati per ore in coda, formatasi in entrambe le direzioni di marcia a causa della presenza del semaforo posizionato per consentire i lavori in totale sicurezza, nel pomeriggio odierno la rotatoria è stata demolita.

Sembrerebbe, infatti, che, a causa di un errore di valutazione, il transito dei veicoli, soprattutto dei mezzi pesanti, risultava essere difficoltoso e, quindi, pericoloso per la viabilità. La rotatoria dovrà, dunque, essere realizzata in un altro modo, intanto il punto in cui era apparsa è stato nuovamente asfaltato e tutto è tornato come era prima.

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Elisa Colli

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