Ventimiglia, rotonda in corso Genova demolita. Di Muro: "L’Amministrazione non si sottrae alle proprie responsabilità, avviata verifica interna"

"L’Amministrazione non si sottrae alle proprie responsabilità e, proprio per questo, è stata avviata una verifica interna per comprendere quanto accaduto, accertare eventuali responsabilità e tutelare l’interesse pubblico" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro parlando della nuova rotonda in corso Genova realizzata per consentire facilmente l'accesso ai nuovi posteggi nell'ex area ferroviaria e poco tempo dopo demolita a causa di un 'errore di valutazione'.

Dopo i disagi riscontrati nella mattinata di ieri dagli automobilisti, rimasti bloccati per ore in coda, formatasi in entrambe le direzioni di marcia a causa della presenza del semaforo posizionato per consentire i lavori in totale sicurezza, nel pomeriggio la rotatoria è stata, infatti, distrutta, la strada è stata asfaltata e tutto è tornato come era prima. "Indignazione e perplessità sui lavori della rotatoria di Nervia? Giusto. È un sentimento che condivido anch’io" - commenta il primo cittadino - "A maggio, nel corso di una riunione con tutti i soggetti coinvolti, avevo espressamente chiesto di completare le opere di corso Genova e realizzare una rotatoria a raso, o comunque facilmente sormontabile, nel rispetto delle norme, della sicurezza stradale e delle esigenze di accesso al parcheggio da parte di mezzi pesanti, pullman e mezzi di soccorso ma così non è stato".

"Appena ricevute le segnalazioni dei cittadini, questa mattina mi sono recato sul posto insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Agosta per verificare personalmente la situazione. A seguito delle verifiche effettuate, abbiamo chiesto di procedere immediatamente alla rimozione dell’opera realizzata" - sottolinea Di Muro - "Il nostro obiettivo resta quello di consegnare ai cittadini opere sicure, funzionali e realizzate correttamente. Quando emergono criticità, il dovere di chi governa è intervenire rapidamente, correggerle e informare con trasparenza la comunità".