Sanremo: caldo e aria condizionata spenta alle Poste del Borgo, la protesta degli utenti di via Galileo Galilei

Una segnalazione che arriva dal quartiere Borgo e che riguarda una situazione di disagio vissuta, in questi giorni di caldo afoso, dagli utenti dell'ufficio postale di via Galileo Galilei. A scrivere alla nostra redazione sono alcuni abitanti della zona, che chiedono attenzione per le condizioni all'interno della sede di Poste Italiane. Tra loro anche una coppia di residenti al Borgo Tinasso, entrambi invalidi, con il compagno affetto da problemi cardiaci. Una situazione che, spiegano, rende ancora più pesante la permanenza all'interno dei locali, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature elevate. La richiesta è quella di un intervento che possa garantire condizioni più adeguate agli utenti.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, il problema dell'aria condizionata non sarebbe recente, ma si protrarrebbe ormai da diverso tempo. L'impianto, spiegano gli abitanti, sarebbe presente all'interno dell'ufficio, ma non verrebbe utilizzato. "Aria condizionata c'è ma sempre spenta", raccontano i residenti, sottolineando come la situazione diventi particolarmente difficile con la porta dell'ufficio correttamente chiusa. Il risultato, secondo gli utenti, è un ambiente particolarmente caldo e poco confortevole per chi deve attendere il proprio turno o recarsi allo sportello per le normali operazioni. Un disagio che viene avvertito soprattutto dalle persone più fragili e anziane.

La questione, sempre secondo la lettera inviata alla redazione, sarebbe stata segnalata più volte direttamente al personale dell'ufficio postale. Gli utenti avrebbero chiesto di fare presente il problema e di provvedere a una soluzione, ricevendo però – riferiscono – una risposta che non avrebbe portato finora a un intervento concreto. "Continuano a dire che 'non mandano nessuno'", è quanto riportato nella segnalazione degli abitanti del Borgo. Da qui la decisione di rivolgersi al giornale, nella speranza che la situazione possa essere presa in considerazione e che venga individuata una soluzione, soprattutto durante le giornate più calde.

La richiesta non arriva soltanto dalla coppia che ha scritto alla redazione, ma viene presentata come un'esigenza condivisa da diversi utenti e abitanti del quartiere. L'ufficio di Via Galileo Galilei rappresenta infatti un servizio utilizzato quotidianamente dai residenti del Borgo, compresi anziani e persone con difficoltà di salute o di mobilità. In una fase dell'estate caratterizzata da temperature elevate e forte afa, la presenza di un sistema di climatizzazione funzionante può diventare particolarmente importante per chi è costretto a fermarsi all'interno dei locali. Il tema, quindi, viene posto dagli abitanti soprattutto sotto il profilo del comfort e dell'attenzione verso le persone più fragili.

"Ci auguriamo tutti noi utenti veniamo presi in considerazione", è l'appello contenuto nella segnalazione, accompagnato dalla richiesta di un intervento che possa risolvere il problema. Gli abitanti chiedono in particolare che venga verificato il funzionamento dell'impianto e che, qualora necessario, venga effettuata la manutenzione o l'intervento tecnico necessario. Una richiesta che, spiegano, viene avanzata da tempo e che torna d'attualità proprio in questi giorni di caldo intenso. La speranza è che la segnalazione possa arrivare all'attenzione dei responsabili della struttura e portare a una soluzione in tempi brevi.

La vicenda resta ora affidata a un possibile intervento da parte di Poste Italiane, alla quale gli abitanti del Borgo chiedono di verificare la situazione dell'ufficio di Via Galileo Galilei. L'obiettivo, sottolineano i residenti, non è altro che poter usufruire del servizio in condizioni più adeguate, soprattutto per le persone maggiormente esposte agli effetti del caldo. Una richiesta che parte da una coppia di residenti, ma che – secondo quanto riferito alla redazione – raccoglie le preoccupazioni di numerosi altri utenti. "In fede, abitanti del Borgo", si conclude la lettera, con l'auspicio che il problema possa essere finalmente affrontato e risolto.