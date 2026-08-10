Sicurezza a Ventimiglia, entrano in servizio cinque nuovi agenti della polizia locale

Cinque nuovi agenti per la polizia locale. Hanno preso servizio dal mese di agosto per garantire più sicurezza e controllo sul territorio comunale di Ventimiglia.

Un incremento di personale voluto dall'Amministrazione Di Muro. "Hanno preso servizio cinque nuovi agenti di polizia locale, nell’ambito del piano assunzionale avviato dalla nostra Amministrazione" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Più risorse significa anche poter costruire e organizzare nuovi piani di controllo sul territorio, come quello che stiamo predisponendo, ad esempio, sul fronte dei rifiuti e del decoro urbano".

"Avere più agenti in servizio permette di organizzare meglio i turni, aumentare la presenza nelle diverse zone della città e rafforzare le attività di controllo: dalla sicurezza stradale al presidio del territorio" - sottolinea il primo cittadino - "Il corpo di polizia locale di Ventimiglia sale così a 33 effettivi, 10 in più rispetto al 2023. Non è solo un dato numerico ma un percorso che continueremo a portare avanti perché una città sicura ha bisogno, prima di tutto, di persone presenti, organizzazione e continuità".