Arma di Taggia, il mare torna balneabile: analisi conformi dopo giorni di divieto, attesa la revoca dell'ordinanza

Il mare di Arma di Taggia torna balneabile. È arrivato poco fa l'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati nella giornata di ieri e i risultati hanno certificato la conformità delle acque ai parametri previsti dalla normativa. Una notizia attesa da giorni, dopo l'emergenza che aveva portato il Comune a disporre il divieto di balneazione sull'intero litorale. Con il rientro dei valori entro i limiti di legge viene quindi meno la condizione che aveva imposto la misura precauzionale. Da questo momento, dunque, il mare può essere nuovamente utilizzato per la balneazione, mentre si attende nelle prossime ore la formalizzazione della revoca dell'ordinanza da parte dell'amministrazione comunale.

La vicenda era iniziata nei primi giorni di giugno, quando il cedimento della condotta fognaria nella zona della foce del torrente Argentina, secondo la ricostruzione fornita dal Comune, era stato collegato alle interferenze con i lavori per il nuovo ponte. Il 3 giugno l'amministrazione aveva diffidato Rivieracqua e Regione Liguria chiedendo un intervento urgente, mentre il 4 giugno era stata disposta la sospensione dei cantieri. Il giorno successivo erano entrate in campo le soluzioni provvisorie per la gestione dei reflui e, con l'ordinanza numero 36, era scattato il primo divieto di balneazione, limitato inizialmente alla zona della Darsena.

Nei giorni successivi il Comune aveva intensificato controlli e interventi, fino ad arrivare a un piano straordinario di campionamenti. I controlli ufficiali Arpal del 9 giugno avevano restituito valori conformi, ma la situazione della rete fognaria aveva continuato a destare preoccupazione. Tra il 12 e il 13 giugno sopralluoghi della Polizia Locale e dell'Ufficio Ambiente avevano evidenziato, secondo l'amministrazione, l'insufficienza delle misure adottate. Il Comune era quindi intervenuto in somma urgenza, affidando nuovi lavori e disponendo ulteriori analisi indipendenti. Il 15 giugno gli atti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Imperia, mentre il 17 giugno il sindaco Mario Conio aveva portato la questione anche al vertice convocato in Prefettura.

La situazione era precipitata il 18 giugno, quando gli esiti dei campionamenti commissionati dal Comune avevano evidenziato valori oltre i limiti in tre punti del litorale. Nel tratto di spiaggia libera compreso tra i Bagni Germana e Vittoria, quello più vicino alla zona del guasto, gli Enterococchi avevano superato quota 1.000 UFC/100 ml e l'Escherichia coli era andato oltre 2.000. Criticità erano emerse anche a Idelmery e ai Bagni Ruffini, mentre i campioni di Piazza Chierotti e del Lido Annunziata risultavano conformi. Di fronte a un quadro non uniforme, ma con l'emergenza infrastrutturale ancora aperta, il sindaco aveva scelto il principio della massima precauzione, estendendo il divieto a tutto il litorale comunale.

Il giorno successivo, il 19 giugno, i dati erano stati analizzati nel dettaglio e avevano confermato la differenza tra i vari tratti di costa: i valori più elevati erano concentrati nelle zone prossime alla foce dell'Argentina, mentre procedendo verso le aree più lontane dalla criticità i parametri risultavano progressivamente migliori. Il divieto, però, era rimasto in vigore. La situazione aveva avuto conseguenze immediate anche sul turismo: spiagge meno frequentate, stabilimenti in difficoltà e operatori preoccupati per l'impatto sulla stagione estiva. Nei giorni successivi i balneari avevano cercato di reagire organizzando piscine per i bambini e servizi aggiuntivi, mentre molti turisti avevano scelto i laghetti dell'entroterra.

Il 20 giugno erano arrivati nuovi segnali incoraggianti. I campionamenti effettuati il 18 giugno avevano mostrato un netto miglioramento della qualità delle acque, con quasi tutti i punti rientrati nei parametri. Restavano però fuori norma gli Enterococchi nei due punti più vicini al guasto della condotta fognaria. Per questo il Comune aveva deciso di non anticipare i tempi e di attendere ulteriori verifiche. Il 24 giugno, alla vigilia dei nuovi prelievi, il sindaco Mario Conio aveva spiegato che "gli ultimi dati che abbiamo ricevuto, seppur ancora parziali, stanno dando riscontri favorevoli e assolutamente nella norma", indicando come obiettivo la revoca del divieto entro il fine settimana.

Oggi arriva dunque il passaggio decisivo. I campioni prelevati ieri hanno restituito risultati conformi e consentono di considerare superata, almeno per quanto riguarda la qualità delle acque, l'emergenza che aveva costretto a chiudere l'intero litorale. Il mare di Arma è quindi nuovamente balneabile e cittadini e turisti possono tornare in acqua. Resta ora da attendere l'atto formale del Comune, con la revoca dell'ordinanza che aveva imposto il divieto. È il momento che Arma aspettava da giorni, soprattutto per un comparto turistico che ha dovuto affrontare una delle fasi più delicate proprio all'inizio della stagione estiva.

La revoca del divieto chiude così il capitolo sanitario dell'emergenza, ma non necessariamente quello legato alle responsabilità e ai danni subiti dal territorio. Già nei giorni scorsi amministrazione, opposizioni e associazioni di categoria avevano chiesto di fare chiarezza sulle cause del cedimento della condotta e sulle conseguenze economiche per stabilimenti, attività commerciali e operatori turistici. Dopo il ritorno alla normalità sul fronte della balneazione, resta quindi aperta la partita sulle responsabilità e sugli interventi necessari per evitare che una situazione analoga possa ripetersi.