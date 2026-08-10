Sanremo, il Comune accelera sulla digitalizzazione: via libera all'accordo con la Procura per l'accesso diretto al Casellario giudiziale

Prosegue il percorso di digitalizzazione della macchina amministrativa del Comune di Sanremo. La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di accordo con la Procura della Repubblica di Imperia che consentirà all'ente di accedere direttamente al nuovo sistema informatico del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative, attraverso il portale ministeriale "QuiCasellario". Il provvedimento si rende necessario per garantire la continuità dei controlli previsti dalla normativa, nelle more del completamento dell'integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), destinata a diventare il canale ordinario di scambio delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di adeguarsi al processo di innovazione avviato dal Ministero della Giustizia, che ha disposto la progressiva dismissione del precedente sistema convenzionale "CERPA". Attraverso il nuovo accordo, gli uffici comunali potranno richiedere in modalità digitale certificati multipli del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative, strumenti indispensabili per numerosi procedimenti amministrativi. Tra questi figurano, ad esempio, le verifiche per l'assunzione di personale, il rilascio di autorizzazioni e concessioni, la concessione di contributi e benefici economici e gli altri controlli previsti dalla legge sulle autocertificazioni.

La delibera autorizza il sindaco Alessandro Mager alla sottoscrizione dell'accordo predisposto dalla Procura di Imperia, che aveva trasmesso al Comune lo schema standardizzato invitando l'amministrazione ad aderire al nuovo sistema. Dopo la firma, il Servizio Segreteria dovrà provvedere alla trasmissione dell'atto alla Procura e al censimento dei dipendenti comunali che saranno abilitati come referenti, amministratori locali e operatori per l'accesso alla piattaforma ministeriale, utilizzando sistemi di autenticazione con identità digitale forte come SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Particolare attenzione viene riservata anche alla sicurezza dei dati personali. La delibera dispone infatti che l'accesso alle informazioni contenute nel Casellario avvenga nel pieno rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale in materia di privacy. È inoltre previsto l'espresso divieto di affidare o delegare a soggetti privati esterni all'ente le credenziali di accesso o le attività di estrazione dei dati, così da garantire la massima tutela delle informazioni sensibili trattate dagli uffici comunali.

L'atto, proposto dal Segretario generale Monica Di Marco, è stato corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. La Giunta ha inoltre dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, evidenziando la necessità di evitare ritardi o interruzioni nelle attività di controllo amministrativo e di consentire il tempestivo avvio del nuovo servizio digitale.