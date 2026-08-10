Confesercenti ringrazia la famiglia Catto: “Passione, amore e resilienza per la crescita del turismo a Sanremo”

Passione, amore e resilienza. Sono i tre aggettivi scelti da Sergio Scibilia, presidente provinciale di Confesercenti, per descrivere la famiglia di imprenditori Catto e il suo impegno nella crescita della qualità del turismo a Sanremo.

Le parole sono arrivate poco dopo l’inaugurazione del Green Park, il nuovo centro di sosta turistico per camper, accolto con soddisfazione ed emozione da Confesercenti come un nuovo sito turistico di eccellenza:

“Tre aggettivi per raccontare la vita di una famiglia di grandi imprenditori che ogni giorno fanno crescere la qualità del turismo a Sanremo” Scibilia Sergio, presidente provinciale Confesercenti, poco dopo l’inaugurazione del nuovo centro di sosta turistico per camper “ Green Park , ha voluto così sintetizzare la propria gioia e l’emozione nel vedere aprire un nuovo sito turistico di eccellenza .”

“ E’ una crescita continua, un’azienda in pieno sviluppo, investimenti importanti che elevano -dichiara Ceresi Leonardo presidente provinciale di Confesercenti Assoturismo- l’offerta turistica della città. La famiglia Catto esprime al meglio il Made in Italy, con strutture moderne, comode, in riva al mare, curate nei dettagli e rispettose dell’ambiente. In un momento di richieste di chiusura di hotel con conversione in appartamenti, ci sono aziende che ancora investono nel turismo, producendo ricchezza, sviluppo e occupazione.”

“ Un orgoglio speciale -dichiara Alessi Domenico presidente cittadino- avere nel nostro board di Confesercenti , un Capitano d’impresa come Gigi Catto . In poco tempo ha trasformato una landa abbandonata, in due grandi centri turistici con nuove strutture e un’area di sosta per camper, creando zone verdi, passeggiate benessere, zone giochi , una nuova promenade affacciata sul mare e molto altri servizi. Sembra quasi una magia, un sogno che diventa realtà. Grazie Gigi da tutta la famiglia Confesecenti.”

Una storia di passione, visione e coraggio imprenditoriale, che dimostra come investire nel turismo significhi investire nel futuro di Sanremo, creando bellezza, opportunità e valore per l’intero territorio.