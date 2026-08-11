Progetto RivierALP, giornalisti e operatori del settore bike in Eductour da Limone Piemonte a Sanremo

Sabato 8 agosto si è svolto l’Eductour dedicato a RivierALP, con un tour in bicicletta da Limone Piemonte a Sanremo che ha coinvolto giornalisti e operatori specializzati del settore bike provenienti da diversi paesi.

L’iniziativa rientra nelle attività di RivierALP – “Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare”, progetto di cooperazione transfrontaliera realizzato nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, di cui il Comune di Sanremo è partner.

L’Eductour ha consentito ai partecipanti di testare direttamente il percorso e conoscere un itinerario che collega Piemonte e Liguria, attraversando ambienti montani ed entroterra, fino a raggiungere la costa e Sanremo.

Nel corso del tour, giornalisti e operatori hanno apprezzato in particolare la varietà dei paesaggi attraversati e il tratto da Colle Melosa a Triora, immerso nell’ambiente naturale dell’entroterra. Positivi anche i riscontri sulla discesa verso Sanremo, caratterizzata dal passaggio dal paesaggio montano alla costa e dalla vista sul mare.

All’arrivo a Sanremo, sulla pista ciclabile, il gruppo è stato accolto dalla consigliera comunale Desirée Negri, delegata dall’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni.

RivierALP punta alla valorizzazione di un territorio transfrontaliero attraverso una proposta turistica incentrata sulla scoperta lenta e sostenibile, mettendo in rete itinerari, paesaggi e produzioni locali. Tra le attività previste dal progetto rientrano anche Eductour e Press tour rivolti alla promozione degli itinerari e alla produzione di contenuti giornalistici e documentaristici.

Il partenariato coinvolge, con il Comune di Limone Piemonte nel ruolo di capofila, soggetti italiani e francesi, tra cui il Comune di Sanremo, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e la Provincia di Imperia.