Valle Argentina: oggi a Triora il secondo convegno su 'Turismo e Sostenibilità: borghi che parlano di futuro' (Foto e Video)

E' in corso di svolgimento a Triora, presso la sede di Palazzo Stella, il 2° Convegno su Turismo e Sostenibilità, dal titolo “L’evoluzione dei borghi dell’entroterra: da Villaggi Museo a Villaggi Parlanti”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri in collaborazione con il Comune di Triora e finanziata con fondi PNRR Next Generation EU nell’ambito del progetto “I custodi di Triora”.

Il convegno ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, università e realtà culturali e artistiche, con la partecipazione di Regione Liguria, Università di Genova, Università di Torino, Université Côte d’Azur, l’Associazione Culturale A Vaštéra, la compagnia teatrale “Teatro Ipotesi”, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Associazione Cinematografica indipendente “BauBauFilm” e il videomaker Davide Avena.

La sessione mattutina, seguita anche da remoto, ha approfondito i temi della sostenibilità e della rigenerazione dei borghi, mentre il pomeriggio ha dato spazio al dialogo con la Tavola Rotonda “I protagonisti del territorio raccontano”, moderata da Daniela Minetti della Regione Liguria. Un’occasione in cui sono emerse esperienze concrete di chi ha scelto di vivere e investire nei territori dell’entroterra, spesso colpiti da spopolamento.

A seguire, la giornata si arricchirà di due appuntamenti culturali: lo spettacolo teatrale “Le Luci del Cielo” di Pino Petruzzelli, con testi di Mario Rigoni Stern, Edoardo Sanguineti, Giorgio Caproni e altri autori, portato in scena dalla compagnia “Teatro Ipotesi”; e, in serata, il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo nella Collegiata di Nostra Signora Assunta, diretta dal M° Ernesto Colombo con il clarinetto solista di Leandro Fanelli, nell’ambito della rassegna “Musica nei borghi 2025”.

«La sinergia tra le Istituzioni e il territorio è fondamentale per lo sviluppo – ha sottolineato Alessandro Alessandri, Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri –. La parola d’ordine non è solo sostenibilità, ma anche cultura e innovazione». Soddisfazione è stata espressa anche dal Comune di Triora: "Con questo convegno - ha detto l'Assessore Giacomo Oliva - si conclude il partenariato tra il Comune di Triora e il Parco Regionale delle Alpi Liguri, siglato nell’ambito del progetto PNRR Borghi 'I custodi di Triora', finanziato dall’Unione Europea e coordinato dal Ministero della Cultura. L’Amministrazione comunale di Triora esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti: nel corso dei due anni sono state organizzate circa quaranta escursioni guidate sul territorio, che hanno visto una partecipazione numerosa e appassionata. Grazie a queste iniziative, diverse centinaia di persone hanno potuto scoprire e apprezzare le bellezze uniche dell’alta Valle Argentina, cuore del Parco Regionale delle Alpi Liguri. Oltre a questo importante traguardo, sono state avviate numerose collaborazioni con la scuola di Triora e con il Centro Estivo, senza dimenticare l’organizzazione del Festival del Turismo Sostenibile, svoltosi lo scorso anno. Infine, un sentito ringraziamento va ai dipendenti e ai collaboratori sia del Comune di Triora che del Parco Regionale delle Alpi Liguri: la loro professionalità e dedizione hanno reso possibile la piena realizzazione del progetto".

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, Alessandro Piana, ha invece ricordato la sfida principale: «I borghi non devono essere luoghi fermi nel tempo, ma comunità vive, capaci di innovare e attrarre nuove generazioni».

Il convegno conclude il percorso del progetto “I Custodi di Triora”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura” – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”. Un’occasione che ha trasformato Triora, ancora una volta, in un laboratorio di resilienza, cultura e futuro per l’entroterra ligure.

(Foto e video di Cristian Flammia)