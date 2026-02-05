Festival di Musica Barocca: nuovo sold out per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’ex Oratorio di Santa Brigida

Prosegue il programma del V° Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Anche il quarto concerto, andato in scena ieri all’ex oratorio di Santa Brigida, ha registrato il tutto esaurito.

L’Orchestra, diretta per l’occasione da Roman Reznik, ha eseguito musiche di Johann Wilhelm Hertel, Charles Avison e Jan Zach. Il concerto ha registrato anche la presenza speciale di Giulia Bigioni all’arpa. Un nuovo sold out accolto con grande soddisfazione dell’assessore alla cultura Enza Dedali.

Il quinto degli otto appuntamenti in programma, sempre alle ore 17 nella sede di Santa Brigida, è previsto sabato 7 febbraio con un concerto, diretto da Mariano Dapor che si esibirà anche come solista al violoncello. Saranno eseguite musiche di Haydn, Monn e dello stesso Dapor.

Biglietti a prezzo unico, 5 euro, acquistabili tramite il sito www.sinfonicasanremo.it.

Solo in caso di posti liberi sarà possibile acquistare gli ultimi ticket anche sul posto, direttamente in biglietteria allestita presso l'ex oratorio di Santa Brigida, a partire da un'ora prima del concerto (si consiglia di verificare l'eventuale disponibilità inviando un messaggio whatsapp al numero 347 574 2190).