Ospedaletti si prepara al CARNEVALE 2026

Tutto pronto a Ospedaletti per il Carnevale 2026, in programma domenica 15 febbraio con un pomeriggio di divertimento pensato per famiglie, bambini e appassionati delle tradizioni mascherate.

A partire dalle 14.30 la festa prenderà vita lungo la pista ciclabile, che per l’occasione sarà arricchita dalla presenza di mercatini e punti di animazione. Il programma prevede i “vintage games”, i giochi di una volta che faranno rivivere atmosfere d’altri tempi, oltre a una colorata sfilata con trampoliere e la tradizionale passerella delle mascherine presenti.

Non mancheranno momenti di spettacolo con baby dance, balli di gruppo e intrattenimento sul palco, fino alla premiazione dei costumi più originali e creativi. A fare da colonna sonora all’intero pomeriggio sarà la Banda musicale folk Florelia di Ospedaletti, pronta a coinvolgere il pubblico con ritmi festosi e popolari.

Un appuntamento pensato per vivere insieme il Carnevale all’aria aperta, tra musica, giochi e allegria, nel cuore della città.