Sanremo come Bridgerton: una promenade in abiti storici trasforma il centro in una corte europea

Sabato prossimo, a partire dalle ore 15.30, il centro di Sanremo si trasformerà in un affascinante palcoscenico d’altri tempi, degno delle atmosfere della serie Bridgerton, grazie a una magnifica promenade in abiti storici che condurrà cittadini e turisti in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Tra pizzi, crinoline, ventagli e piume, la manifestazione unirà storia, eleganza e spettacolo, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e suggestiva. Il corteo, composto da quaranta ballerini in costumi di alta sartoria firmati dal couturier Francesco Bogetti, sarà accompagnato dagli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia, che con i loro ritmi e la loro maestria aggiungeranno un tocco di magia e teatralità all’evento.

Il tema della promenade spazierà tra le sontuose corti di Maria Antonietta e Sissi, celebrando il fascino, la regalità e l’eleganza femminile che hanno segnato le grandi corti europee. Il momento clou è previsto davanti al Teatro Ariston, dove ad accogliere il corteo saranno il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Silvana Ormea, per porgere i saluti alla cittadinanza nel luogo simbolo del Festival, pronto a diventare a breve “la più grande vetrina della musica internazionale”.

Davanti allo spazio dell’Ariston, i ballerini si esibiranno in tre Gran Balli storici, facendo rivivere al pubblico la magia delle grandi corti europee. A dare il via al ballo più memorabile di Sanremo sarà la prima ballerina e responsabile dell’Associazione Teatro e Danza, Livia Ghizzoni.

Al calar della sera, dalle ore 19, il sogno proseguirà presso l’Hotel Des Anglais, partner dell’evento, con il Gran Ballo “Da Maria Antonietta a Sissi”. La serata sarà impreziosita da momenti lirici di grande intensità con il soprano Angelica Cirillo e il tenore Rino Scaturro, protagonisti di esibizioni che uniranno musica, danza e suggestione.

La promenade è realizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo. Percorso: partenza dalla Statua dell’Imperatrice, passaggio davanti al Casinò, via Matteotti e arrivo al Teatro Ariston.