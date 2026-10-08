ARTE Imperia incontra la Svezia: due giornate di confronto e condivisione con Varbergs Bostad (Foto)

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, ARTE Imperia ha ospitato una delegazione di Varbergs Bostad, azienda svedese attiva nel settore dell’edilizia abitativa e appartenente al network europeo Eurhonet, di cui l’Amministratore Unico di ARTE Imperia, Antonio Parolini, è Presidente. La delegazione, composta da sette rappresentanti dell’azienda svedese, tra cui il CEO Ulf Hofstedt, ha partecipato a una study visit finalizzata ad approfondire la conoscenza della realtà di ARTE Imperia, dei progetti attualmente in corso e delle strategie adottate nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico.

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità di confronto tra due realtà europee che, pur operando in contesti normativi e territoriali differenti, condividono l’obiettivo di migliorare la qualità dell’abitare, promuovere la sostenibilità e rispondere alle esigenze delle comunità. Tra i momenti più significativi della visita, il sopralluogo nel quartiere della Pigna di Sanremo, al quale ha preso parte, in rappresentanza del Comune di Sanremo, l’Assessore Dedali. Durante l’incontro sono stati illustrati gli interventi previsti dal progetto PINQuA.

“Il confronto con altre realtà europee rappresenta un’importante occasione di crescita professionale e di arricchimento reciproco – dichiara Grazia Ricca, Dirigente di ARTE Imperia – Queste due giornate ci hanno permesso di condividere i progetti che stiamo realizzando sul nostro territorio e, al tempo stesso, di conoscere esperienze, metodologie e modelli organizzativi differenti dai nostri. Particolarmente significativa è stata la visita alla Pigna di Sanremo, dove abbiamo potuto illustrare concretamente gli interventi di riqualificazione urbana e abitativa che stiamo portando avanti attraverso il progetto PINQuA. Crediamo fortemente nel valore di questi scambi internazionali, perché il dialogo e la condivisione di buone pratiche rappresentano strumenti fondamentali per migliorare la qualità del nostro lavoro e offrire risposte sempre più efficaci alle esigenze dei cittadini. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il team di ARTE Imperia che, con grande professionalità, impegno e spirito di squadra, ha contribuito alla perfetta riuscita di queste due giornate, curando ogni dettaglio dell’accoglienza e dell’organizzazione. Un risultato che dimostra, ancora una volta, il valore delle persone che lavorano nella nostra Azienda.”

La visita si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, confermando l’importanza della cooperazione internazionale e del dialogo tra operatori del settore abitativo europeo.

ARTE Imperia ringrazia Ulf Hofstedt e tutta la delegazione di Varbergs Bostad per la partecipazione, l’interesse dimostrato e il proficuo confronto, con l’auspicio di proseguire un percorso di collaborazione e condivisione di esperienze nell’ambito del network Eurhonet.

