Giornate FAI d’Autunno, il 10 e 11 ottobre aperture speciali in tutta la Liguria

Ancora una volta le sei Delegazioni territoriali con i Gruppi Giovani del FAI Liguria hanno elaborato proposte per offrire al pubblico in questa edizione delle Giornate Fai di Autunno. occasioni di visite speciali.

La varietà delle proposte (vedi l’allegato con il dettaglio delle aperture) dimostra da un lato la straordinaria sfaccettatura del nostro patrimonio e dall’altro l’ampio raggio dell’impegno del FAI per la più completa conoscenza della sua storia con attenzione alle problematiche più attuali legate alla sua tutela e conservazione.

Sono occasioni di scoperta come a Savona e Sestri Levante dove si riaprono le porte del convento di San Giacomo e del convento dei cappuccini, affacciato sulla Baia del silenzio, da tempo chiusi al pubblico permettendo così di ritrovare documenti di storia, arte e spiritualità.

Si scoprirà, con percorsi guidati nel contesto paesaggistico e urbano, il fascino di due borghi dell’entroterra come Borgomaro e Calizzano, esempi dello storico legame tra l’abitato e l’ambiente naturale, tra la vita dell’uomo e le riserve naturali del territorio nella evoluzione del loro sfruttamento, sino al più recente uso industriale.

Offre una straordinaria occasione di scoprire gli strumenti della ricerca scientifica dedicata allo studio dell’ambiente e della sua evoluzione la possibilità, nel contesto del Museo Navale di La Spezia, di salire a bordo della nave “Alliance”, unità navale di ricerca scientifica e idro-oceanografica di proprietà della NATO, operata dalla Marina Militare per conto del Centro di Ricerca e Sperimentazione Marittima: un laboratorio galleggiante d'avanguardia scientifica mondiale impegnato nel monitoraggio dei cambiamenti climatici come lo studio sul drammatico scioglimento dei ghiacci nell'Artico.

Infine a Genova in un luogo familiare come il Cimitero monumentale di Staglieno, sorto nell’ambito della stagione di trasformazioni urbanistiche e sociali nate dal piano regolatore di Carlo Barabino del 1825, sarà possibile scoprire gli interni di due luoghi solitamente inaccessibili, il Pantheon e la Tomba di Mazzini. Tale possibilità nasce nell’ambito della collaborazione con il Comune di Genova consolidata in occasione dei risultati dello scorso censimento dei Luoghi del cuore proposto dal FAI di cui è in corso la nuova edizione che si concluderà il 15 dicembre. Le Giornate d’autunno saranno così anche una occasione per i comitati che sostengono la votazione dei beni della nostra regione per invitare al voto.

SAVONA, Ex Convento di San Giacomo

CALIZZANO - Savona, Acqua Calizzano

BORGOMARO - Imperia, Passeggiata naturalistica

CAMOGLI - Genova, Abbazia di San Fruttuoso - Bene FAI

LERICI – La Spezia, Villa Rezzola – Bene FAI

sono aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Per la Presidente FAI Liguria, Farida Simonetti: “Due giornate di festa proposte dai volontari delle sei Delegazioni liguri del Fai cui si deve l’opportunità in questa edizione di poter scoprire il nostro patrimonio nei suoi più diversi aspetti, lungo la costa e nell’entroterra, tra tradizioni conservate e innovazioni applicate, tra restauri dell’antico e interventi contemporanei, con sguardo attento alle nuove problematiche per la sua conservazione legate anche agli attuali mutamenti climatici. Sono giornate proposte anche come occasione per una raccolta fondi a sostegno del FAI nell’impegno, ogni giorno dell’anno, per il raggiungimento della sua missione di diffusione della conoscenza e di tutela attraverso la realtà dei propri beni che in Liguria sono ben sette dei 75 posseduti in Italia”.

Secondo la Vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo, Simona Ferro: “Le Giornate FAI d’Autunno rappresentano ormai un appuntamento atteso e significativo per tutta la Liguria, capace di valorizzare un patrimonio straordinario e spesso ancora da scoprire. Ringrazio il FAI, le Delegazioni liguri, i Gruppi Giovani e tutti i volontari per l’impegno e la passione con cui rendono possibile questa iniziativa. Il 10 e l’11 ottobre saranno protagonisti i beni del FAI, insieme alle aperture straordinarie in luoghi solitamente non accessibili al pubblico. Un’offerta diffusa e ricca, che permetterà di conoscere monumenti, paesaggi e storie della nostra regione attraverso percorsi ed esperienze uniche. Particolarmente importante è anche il valore educativo e inclusivo dell’iniziativa, grazie agli oltre 9.000 Apprendisti Ciceroni e alle attività dedicate alla fruizione accessibile della cultura. Queste giornate sono un’occasione di conoscenza, partecipazione e condivisione, ma anche un importante momento per sostenere il lavoro quotidiano del FAI. Sono certa che, ancora una volta, migliaia di visitatori potranno riscoprire il legame profondo con i luoghi della nostra storia e della nostra identità, vivendo un’esperienza capace di emozionare e arricchire tutta la comunità”.

Elenco completo dei luoghi aperti in Liguria e modalità di partecipazione all’evento su:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti.