Grande Gala dell'Alta Moda al Roof Garden del Casinò di Sanremo: sabato 10 ottobre in passerella tra Arte e Musica

La grande tradizione dell’Alta Moda torna a essere protagonista al Casinò di Sanremo. Sabato 10 ottobre 2026, a partire dalle ore 20:00, l'esclusiva cornice del Roof Garden ospiterà “Sanremo in passerella”, un gran galà all'insegna dell'eleganza che vedrà intrecciarsi creazioni sartoriali, gioielleria d'autore, musica dal vivo e arte contemporanea.

La conduzione della serata è affidata alla giornalista di moda e costume Elena Parmegiani, mentre la madrina dell'evento sarà Claudia Chiari, direttrice editoriale di Celebre Magazine. La regia e le coreografie portano la firma di Stefania Coralluzzo, già insignita del Premio Moda et Alta Moda Roma.

Protagonisti, stilisti e programma artistico

Il programma della serata si aprirà con un intervento musicale del soprano Emanuela Carotenuto, riconosciuta tra le voci più promettenti del panorama lirico italiano e già insignita del premio «Il Canto di Orfeo». Ad accompagnare i momenti musicali saranno il pianista Dario Amoroso e il violinista del Conservatorio «Fergusio» di Savigliano.

A seguire, la passerella vedrà sfilare le collezioni femminili e maschili abbinate alle creazioni della maison Gioielli Prestige Gold del maestro gioielliere Pietro Celiento:

Alta Moda Donna: Firmata da Rosa Addabbo, stilista italo-francese, fondatrice della maison Rosa Addabbo Couture, direttrice dell'ESDMI e presidente dell'associazione Fashion Week Occitanie, la quale cura anche la direzione dello spettacolo.

Alta Moda Uomo: Curata da Gianni Cirillo, punto di riferimento della sartoria italiana nel mondo e giurato in contesti concorsuali internazionali.

Il cast di modelle comprende figure attive nei principali circuiti della moda internazionale, tra cui Jenny Di Marco e Michela Formaiani da Milano, Alma Alere da Verona, Angelina Bidniuk da Parigi, Stellavvé Nzita da Stoccolma e Carine dalla Francia.

A completare la proposta culturale dell'evento sarà la mostra d'arte contemporanea della pittrice francese Françoise Leblanc, allestita all'interno degli spazi del Roof Garden.