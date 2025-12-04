Natale in controtendenza a Sanremo: alberghi quasi pieni, stranieri protagonisti per il 25 dicembre

Dovrebbe essere un Natale in controtendenza ma positiva, il prossimo in chiave turistica a Sanremo. La conferma è arrivata dalle associazioni di categoria che fanno capo agli albergatori che, a margine della presentazione delle manifestazioni natalizie, hanno evidenziato come il prossimo sarà un 25 dicembre ricco di prenotazioni. Soprattutto grazie agli stranieri.

Tanti francesi ma anche svizzeri, austriaci e da altri paesi del Nord Europa, che hanno deciso di abbandonare il classico Natale in famiglia per trascorrere un periodo di vacanza al mare, seppur nel periodo invernale. Con gli alberghi pressoché già sold out per Capodanno, quest’anno il Natale regalerà la presenza di molti turisti che, ovviamente, saranno importanti per tutto il comparto commerciale e della ristorazione.

Al momento l’unico periodo un po’ blando risulta quello tra il 15 dicembre e la vigilia di Natale, lasciando un cuscinetto dopo ‘Sanremo giovani’, la manifestazione che irromperà dopo ‘Area Sanremo’ che inizierà venerdì prossimo.

Un quadro che lascia ben sperare anche dal punto di vista dell’immagine della città: le luci natalizie, gli eventi programmati e il clima mite della Riviera stanno diventando un richiamo sempre più forte per chi cerca una fuga dal freddo nord europeo. Gli operatori turistici parlano di un “natale vivace”, segnato non solo da presenze alberghiere ma anche da un interesse crescente per le attività culturali, gli spettacoli e le proposte enogastronomiche locali. Un mix che potrebbe trasformare questo dicembre in uno dei più dinamici degli ultimi anni.