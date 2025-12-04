“E' stata un'esperienza sensoriale molto coinvolgente che fa capire pienamente come assumano ancor più importanza gli altri sensi in assenza della vista. Suggerisco a tutti di venire qui a visitare questo bellissimo spazio espositivo/sensoriale: complimenti agli organizzatori e all'artista Paola Arrigoni per aver allestito questa suggestiva mostra”.
Così l'assessore regionale Luca Lombardi questa sera alla mostra 'Visione Oltre la Luce 2.0', in corso al Forte di Santa Tecla a Sanremo a cura dell’Uici – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Imperia e promossa dagli assessorati alla cultura e ai servizi sociali del Comune di Sanremo.
Eventi | 04 dicembre 2025, 18:58
Sanremo, l’assessore Lombardi alla mostra “Visione Oltre la Luce 2.0”: un viaggio sensoriale che esalta i sensi
L’iniziativa dell’Uici Imperia al Forte di Santa Tecla celebra la percezione oltre la vista e conquista il pubblico
