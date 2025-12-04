Sanremo: sabato prossimo il palco del Roof Garden al Casinò ospita il "Dinner Show Cabaret Riviera"

Dopo il grande successo riscontrato dal calendario eventi estivo, che ha portato sul palco del Roof Garden Giovanni Vernia, Luca Barbarossa, I Los Loco e Dario Ballantini, il plauso per la serata spagnola con chef Fabiano Biamonti e lo spettacolo Wonderful Life di Matteo Ghione, il Casino festeggerà il Ponte di Sant’Ambrogio ritornando al Gran Varietà. Sabato prossimo Dinner Show Cabaret Riviera andrà in scena, su invito, al Roof Garden, spettacolo scintillante che preannuncia la grande festa della fine dell’anno.

“Il Ponte di Sant’Ambrogio è un periodo dell’anno di grande flusso turistico dal Nord Italia alla Riviera, un anticipo delle vacanze natalizie. Accoglieremo, quindi, molti dei nostri visitatori con uno spettacolo glamour dedicato alla bellezza: l’omaggio al Cabaret Riviera attraverso il Dinner show dal fascino retrò, che sta già richiamando l’attenzione della nostra clientela, per cui abbiamo preparato un Capodanno in tutte le nostre sale.” Affermano i componenti del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo: il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e architetto Mauro Menozzi. Un’immersione nello splendore della Riviera e nell’atmosfera del Grande Varietà.

"Cabaret Riviera" è un Dinner show dal fascino retrò, in cui eleganza e divertimento si incontrano tra coreografie scintillanti e musiche vintage capaci di far vibrare l’anima. Il corpo di ballo porta in scena numeri raffinati e coinvolgenti, mentre la colonna sonora riaccende la magia dei tempi d’oro dello spettacolo dal vivo. Al Casinò di Sanremo la cena diventa esperienza, tra luci soffuse, ritmo e suggestioni che regalano al pubblico una serata indimenticabile.