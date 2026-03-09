La Florelia Banda Folk apre la sala prove al pubblico con l’Open Day “Porte Aperte in Sala Banda” a Ospedaletti

La Florelia Banda Folk Ospedaletti invita cittadini e appassionati di musica a partecipare all’Open Day “Porte Aperte in Sala Banda”, in programma domenica 15 marzo alle ore 16 presso “La Piccola”, l’ex scalo merci situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Ospedaletti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ospedaletti, rappresenta un’occasione speciale per conoscere da vicino la nuova realtà musicale cittadina e scoprire il mondo della musica bandistica. Durante il pomeriggio il pubblico potrà assistere a una prova aperta, osservare da vicino gli strumenti utilizzati nella banda e ascoltare dal vivo il lavoro dei musicisti.

L’evento è pensato come un momento di incontro e condivisione, rivolto a chiunque sia curioso di avvicinarsi alla musica d’insieme o desideri conoscere meglio la famiglia bandistica Florelia. L’obiettivo è quello di far vivere ai partecipanti l’esperienza della musica suonata insieme, valorizzando lo spirito di aggregazione, lo studio degli strumenti e la passione per la tradizione bandistica, il tutto in un clima di entusiasmo e divertimento.

La Florelia Banda Folk invita quindi tutti – giovani, famiglie e appassionati – a partecipare a questo pomeriggio dedicato alla musica e alla socialità, che vuole essere anche un’opportunità per chi desidera entrare a far parte del gruppo e condividere un percorso musicale comune.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Al termine dell’incontro è previsto anche un momento conviviale per salutarsi e continuare a condividere insieme la passione per la musica.