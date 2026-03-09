Fibromialgia, a Sanremo una conferenza per imparare a gestire la sindrome con un approccio integrato

La fibromialgia, più correttamente definita sindrome fibromialgica, è una condizione complessa e spesso invisibile, che può compromettere in modo significativo la qualità della vita di chi ne soffre. Dolore cronico diffuso, stanchezza persistente, confusione mentale, disturbi gastrointestinali e alterazioni del sonno sono solo alcuni dei sintomi con cui le persone affette si confrontano quotidianamente. Nonostante la sua diffusione, la fibromialgia è ancora oggi poco compresa e frequentemente sottovalutata, con conseguenze importanti sia sul piano clinico che umano. Da qui nasce l’esigenza di creare momenti di informazione, confronto e sostegno rivolti direttamente ai pazienti e ai loro familiari.

Sabato 14 marzo alle ore 17, presso l’Auditorium Mario Catto del Villaggio dei Fiori di Sanremo, si terrà la conferenza gratuita “La routine del benessere nella fibromialgia: missione possibile" Come gestire al meglio la sindrome fibromialgica con un approccio integrato. L’incontro ha l’obiettivo di spiegare in modo semplice e accessibile quali strategie possono aiutare nella gestione quotidiana della sindrome fibromialgica, attraverso un approccio integrato e personalizzato che tenga conto della persona nella sua globalità: alimentazione, movimento, gestione dello stress e qualità del sonno.

Durante la conferenza verranno affrontati temi fondamentali come:

- l’eziologia della sindrome fibromialgica e le basi di un approccio terapeutico integrato,

- l’importanza di una nutrizione personalizzata,

- il ruolo del microbiota intestinale nel benessere psicofisico,

- l’esercizio fisico adattato,

- l’impatto dello stress e le strategie per gestirlo,

- i disturbi del sonno e come migliorarli,

- come stabilire le priorità di trattamento nella vita quotidiana.

PROGRAMMA

Introduzione a cura di Barbara Suzzi, Presidente CFU-Italia odv

Eziologia e approccio terapeutico integrato nella sindrome fibromialgica

Importanza di una nutrizione personalizzata

Ruolo del microbiota intestinale nel benessere psicofisico

Esercizio fisico nella fibromialgia

Stress: cos’è e come incide sulla sintomatologia

Come migliorare i disturbi del sonno

Come stabilire le priorità di trattamento

RELATORI

Barbara Suzzi, Presidente CFU-Italia odv

D.ssa Federica Calcagnoli, Biologo Nutrizionista

Dr. Sebastiano Marchetta, Biologo Nutrizionista – Personal Trainer

D.ssa Leslye Pario, Biologo Nutrizionista

L’evento è gratuito ed è rivolto alle persone malate, ai famigliari e al personale sanitario coinvolto. Con il Patrocinio del Comune di Sanremo e di ACLI Sponsor dell’evento: Herboplanet Srl. Un’occasione importante per dare voce a una malattia invisibile, offrire strumenti concreti e diffondere un messaggio di consapevolezza, possibilità e cura.

Per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-routine-del-benessere-nella-fibromialgia-1981002922067?aff=oddtdtcreator



