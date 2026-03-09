Ditonellapiaga riceve il Premio Queer 2026 powered by Gay.it

Con grande entusiasmo è stato consegnato a Ditonellapiaga il Premio Queer 2026 powered by Gay.it, un riconoscimento dedicato ad artiste e artisti che, attraverso la propria musica, la propria immagine e il proprio messaggio pubblico, contribuiscono a promuovere una cultura più libera, inclusiva e rispettosa delle persone LGBT+.

L’artista ha accolto il premio con emozione e orgoglio, accompagnando questo momento con parole che hanno colpito profondamente il pubblico: «La vera vittoria è questa». Ditonellapiaga ha inoltre scelto di condividere questo traguardo con un video, diffuso per celebrare l’occasione, capace di trasmettere con intensità il significato personale e simbolico del riconoscimento ricevuto.

Il Premio Queer, nato nel 2025 e promosso da Gay.it, è stato istituito con l’obiettivo di valorizzare figure della scena musicale e culturale che, attraverso la propria visibilità e il proprio lavoro artistico, contribuiscono a costruire una società più aperta e inclusiva. In questo contesto, il fatto che Ditonellapiaga abbia accolto il premio con entusiasmo rappresenta un segnale importante e significativo per l’intero progetto.

La prima edizione del Premio Queer, nel 2025, ha registrato un grande successo, attirando attenzione e partecipazione da parte del pubblico e del mondo dello spettacolo. L’edizione 2026 ha confermato e rafforzato il valore dell’iniziativa, segnando un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita.

Guardando al futuro, l’organizzazione annuncia già il prossimo appuntamento: l’edizione 2027 del Premio Queer è infatti già in fase di preparazione e promette nuove sorprese, con l’obiettivo di continuare a celebrare e sostenere artiste e artisti che, con la propria voce e il proprio talento, contribuiscono a rendere la cultura contemporanea più inclusiva e rappresentativa.