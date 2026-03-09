Fondazione l’Uomo e il Pellicano: a marzo tre eventi tra cultura, musica e solidarietà tra Liguria e Milano

Tre nuovi appuntamenti tra cultura, musica e solidarietà per la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, realtà attiva a Sanremo e operativa a livello nazionale che unisce riflessione culturale e filantropia nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, teologo e filantropo Albert Schweitzer. Dopo aver organizzato, tra dicembre 2023 e novembre 2025, dieci eventi musicali benefici tra il Ponente ligure e Milano, raccogliendo circa 6.000 euro a favore di AISLA Imperia, ALFaPP, Portami per Mano Onlus Milano e Progetto Itaca Milano OdV, la Fondazione propone per il mese di marzo tre nuovi appuntamenti tra approfondimento culturale e impegno solidale.

Il primo incontro è in programma giovedì prossimo alle 16.30 presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (via Romana 52) con l’evento culturale “La regalità sacra presso gli antichi Liguri”, tenuto dall’antropologo culturale e scrittore Alessio Bellini. L’appuntamento, a ingresso libero, sarà dedicato all’analisi degli usi e delle tradizioni degli antichi Liguri attraverso fonti archeologiche e letterarie, con l’obiettivo di esaminare il concetto di “regalità sacra” come possibile chiave interpretativa della loro organizzazione politico-religiosa. Durante l’incontro saranno inoltre affrontate alcune questioni storiografiche ancora aperte, con il supporto di evidenze documentarie e modelli antropologici. A presentare e moderare l’evento sarà il presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 21 marzo alle 16 presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (via Silvio Pellico 6, Milano) con l’incontro culturale “La Musica del Volto”. Protagonisti saranno l’esperto di voltologia Domenico Esile, presidente SPI, e il medico chirurgo estetico Florian C. Heydecker, con un intervento musicale del duo composto da Sofija Dardi al pianoforte e Daniel Leon al violino. L’incontro proporrà una riflessione sul significato espressivo del volto come elemento identitario e strumento di comunicazione, in relazione alla dimensione psichica della persona. Attraverso l’analisi dei tratti somatici e delle espressioni facciali saranno approfondite le dinamiche della percezione di sé e le motivazioni che possono orientare verso la medicina e la chirurgia estetica.

La partecipazione è su invito con contributo di 10 euro a sostegno delle attività della Fondazione. Anche in questo caso l’incontro sarà presentato e moderato da Alberto Guglielmi Manzoni.

Il ciclo di eventi si concluderà sabato 28 marzo alle 10.30, sempre presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, con l’evento musicale benefico “Musica che accoglie, sinfonie di solidarietà”. Protagonista della mattinata sarà il Trio Ecate, formato da Elisa Verona al violino, Elisa Contedini al violoncello e Marco Federico Maria Drufuca al pianoforte. L’iniziativa è finalizzata a sostenere un progetto di Portami per Mano Onlus, associazione milanese composta da famiglie di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e altre fragilità. La partecipazione è su invito con contributo di 20 euro, destinato a sostenere le attività della Fondazione e dell’associazione. L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS in collaborazione con Conflavoro PMI Varese e con il comitato civico MI’mpegno, con il supporto del partner Center Life di Milano.

È inoltre possibile sostenere la Fondazione anche attraverso la donazione del 5x1000.