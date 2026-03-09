Sanremo ospita l’Open Day sulla psoriasi: l’11 marzo a Palazzo Roverizio specialisti a confronto per informare cittadini e pazienti

Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere meglio la psoriasi, le sue implicazioni sulla salute e le possibilità terapeutiche oggi disponibili. È questo l’obiettivo dell’Open Day dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla malattia, in programma mercoledì 11 marzo 2026 dalle ore 17 alle 18.30 nella sala di Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29 a Sanremo.

L’iniziativa, dal titolo “Psoriasi: non solo questione di pelle – parliamone a 360°”, è organizzata da Asl1 con il patrocinio del Comune di Sanremo, della Fidapa sezione di Sanremo e dell’Associazione Donne Medico sezione di Sanremo. L’evento rientra inoltre tra le iniziative contrassegnate dal Bollino Rosa promosse dalla Fondazione Onda ETS – l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – in collaborazione con SIDeMAST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono. Oltre alle manifestazioni cutanee, la patologia può essere associata ad altre condizioni e complicanze che coinvolgono diversi organi e sistemi.

Il convegno nasce proprio con l’intento di aumentare la consapevolezza della popolazione su questa patologia, favorendo al tempo stesso l’accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche oggi disponibili, sempre più efficaci e personalizzate. I progressi della medicina consentono infatti una presa in carico più completa dei pazienti e un miglioramento significativo della qualità della vita, riducendo il rischio di complicanze correlate.

All’incontro, a ingresso libero, prenderanno parte diversi specialisti che offriranno un approccio multidisciplinare al tema. Interverranno il dottor Pierre Mario Isola, dermatologo di Asl1, con un intervento su “Psoriasi e cute”; il dottor Dimitri Paola, reumatologo di Asl1, che parlerà di “Artrite psoriasica”; la dottoressa Anna Borra, ematologa di Asl1, con una relazione su “Psoriasi e deficit di vitamina D”; il dottor Giovanni Mascelli, cardiologo, che approfondirà il rapporto tra “Psoriasi e malattie cardiovascolari”; e la dottoressa Silvia Oddo, endocrinologa e diabetologa di Asl1, con un focus su “Psoriasi e tiroidite autoimmune”.