Sanremo: domani al Casinò la tavola rotonda su informazione e Intelligenza Artificiale per i 'Martedì Letterari'

Informazione, tecnologia e responsabilità nell’era degli algoritmi saranno al centro dell’incontro “Informazione e società ai tempi dell’Intelligenza Artificiale”, in programma domani alle 18 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. L’appuntamento rientra nel calendario dei Martedì Letterari, la rassegna culturale curata da Marzia Taruffi, e sarà occasione per un confronto pubblico sui cambiamenti che l’intelligenza artificiale sta portando nel mondo dell’informazione e nella società contemporanea.

Alla tavola rotonda parteciperanno Michele Brambilla, direttore del quotidiano Il Secolo XIX, Claudio Scajola, presidente della Provincia di Imperia e sindaco della città, e Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e autore del volume L’algoritmo dell’uguaglianza (FrancoAngeli), che sarà al centro della discussione. Il dibattito prenderà spunto proprio dai temi affrontati nel libro, che invita a superare la contrapposizione tra visioni apocalittiche e approcci entusiastici sull’Intelligenza Artificiale. Secondo l’autore, infatti, la trasformazione digitale sta modificando profondamente la vita delle persone, delle imprese e delle istituzioni e richiede una riflessione equilibrata sul rapporto tra tecnologia e persona.

Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo dell’IA nel mondo dell’informazione. Il nuovo Codice deontologico dei giornalisti, all’articolo 19, stabilisce infatti che l’intelligenza artificiale non può sostituire l’attività giornalistica, ma può essere utilizzata solo come strumento di supporto, purché il suo impiego sia dichiarato e sottoposto al controllo umano. Nel volume Razzante propone una riflessione multidisciplinare sulle implicazioni sociali e democratiche degli algoritmi, sottolineando la necessità di orientare lo sviluppo dell’IA verso valori come uguaglianza, inclusività, accessibilità e sostenibilità, affinché la tecnologia diventi uno strumento di contrasto alle discriminazioni e alle disuguaglianze e non un fattore di nuove fratture sociali.

L’incontro sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Sempre nell’ambito della rassegna, il 17 marzo alle ore 16.30, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò, il politologo Manlio Graziano presenterà il libro Come si va in guerra (Mondadori), in dialogo con la professoressa Sara Di Vittori.