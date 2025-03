Nuova viabilità pubblica a Sanremo: attesa per il piano di stazionamento dei bus

A fine aprile si dovrebbe avere un primo quadro della nuova viabilità pubblica a Sanremo: è quanto emerge dall'incontro che si è tenuto in sala giunta a Palazzo Bellevue tra l'amministrazione (rappresentata dall'assessore Massimo Donzella) e il Citec, con al centro il tema della viabilità, in particolare quella delle corriere.

A fine 2024 era infatti in scadenza la concessione a RT per l'utilizzo di Piazza Colombo come capolinea per gli autobus, con l'area che dovrà essere liberata da Riviera Trasporti, intervento che aprirà nuovi scenari urbanistici e commerciali per la zona.

La questione che però si viene a sollevare è quella di andare a definire un nuovo piano di stazionamento per i bus. L'ipotesi per ora più probabile, portata avanti da Citec, è quella di andare a realizzare molteplici aree sparpagliate per il territorio, andando a distribuire quindi il numero di bus. Si cercherà poi il mantenimento di un point in Piazza Colombo per la circolazione dei mezzi pubblici, anche se l'area come detto subirà nell'idea dell'amministrazione una trasformazione per amalgamarsi alle vie che vi si inseriscono.

"Abbiamo fatto un primo incontro generale per parlare della situazione viabilità in ottica futura - ha spiegato l'assessore Donzella - abbiamo ragionato sui possibili scenari futuri per quanto riguarda gli stalli dei bus e il trasporto pubblico, con anche un ragionamento più ampio riguardo la situazione spostamenti e sicurezza, guardando ad esempio la zona di Valle Armea. Prossimamente, entro un paio di mesi circa, potrebbe arrivare una prima proposta in merito alla ricerca di una soluzione per gli stalli, che dovrà essere affrontata insieme a Riviera Trasporti".

Si attende ora di sapere cosa cosa arriverà come proposta e quale sarà il futuro del deposito (o come pare dei depositi) degli autobus a Sanremo.