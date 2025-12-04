Bordighera: torna "Equi...libri", la rassegna che dal 2022 promuove il valore della lettura come momento di crescita e conoscenza

Torna a Bordighera “Equi…libri”, la rassegna che dal 2022 promuove il valore della lettura come momento di crescita e conoscenza.

Tre gli appuntamenti proposti dall’Istituto Fermi – Polo – Montale con il titolo “Incontri con gli autori”, tutti nella cornice dell’ex Chiesa Anglicana. Il 23 febbraio 2026 sarà protagonista Laura Calosso con il libro “Bordighera Grand Hotel”; il 17 marzo, Eleonora Carta con “Breve storia della letteratura gialla”; il 13 aprile Davide Barella con “Grazia Deledda – Gli anni della Riviera Ligure”.

La Giunta Comunale della città delle palme ha approvato l’iniziativa nella seduta dello scorso 26 novembre, confermando la particolare attenzione dell’Amministrazione per la diffusione e la promozione della lettura e l’identità di Bordighera quale “Città che legge 2024/2025/2026” come da riconoscimento del MIBACT.