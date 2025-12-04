Visione oltre la luce 2.0: un percorso immersivo al buio al Forte Santa Tecla

Il percorso, concepito totalmente al buio, invita a vivere l’arte attraverso tatto e udito, trasformati in strumenti privilegiati di esplorazione ed emozione. Ogni installazione è pensata per costruire un rapporto diretto con il visitatore, restituendo un’esperienza inclusiva e accessibile in cui il buio non rappresenta una limitazione, ma una condizione che amplifica la percezione e l’ascolto.
All’ingresso saranno fornite mascherine per gli occhi e cuffie: accompagnati da voce e suoni, i visitatori attraversano gli spazi guidati verso le opere, che si rivelano progressivamente attraverso il contatto e l’esperienza uditiva.
La voce narrante è di Claudia Ferrari; il sound design originale è firmato da Gianluca Verlingieri; Cristina Mercuri ha curato gli aspetti interattivi e Giorgio Taramasso la componente elettronica.
Nel programma della rassegna sono previsti due eventi collaterali:
Sabato 13 dicembre – ore 17.30
Concerto al buio “Note di inclusione”, con il pianista Achille La Barbera,
accompagnato dai maestri Renzo De Franceschi (fagotto) e Vittorio De Franceschi (clarinetto).
Domenica 14 dicembre – mattina e pomeriggio
Screening oculistici gratuiti con autorefrattometro, realizzati da oculisti specializzati della clinica oculistica di Genova, presso l’ambulatorio mobile installato nel piazzale di Ponente del Forte.
L’iniziativa è realizzata grazie al supporto del Lions Club Sanremo Host.
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 21 dicembre con i seguenti orari:
– Giovedì, sabato e domenica: 10 – 13 / 15 -18
– Venerdì: 9 – 13 / 15 – 18
(ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)
Biglietto d’ingresso
Intero: 5 euro, ridotto (18–25 anni) 2 ed ingresso gratuito per under 18, per i casi previsti dal D.M. n. 507/1997 e per i possessori della Membership Card.