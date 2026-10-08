Turismo, formazione e networking: a San Bartolomeo al Mare torna "Nuove Tendenze Hospitality"

Una giornata dedicata alla formazione, al confronto e al networking, con uno sguardo rivolto alle trasformazioni che stanno interessando il mondo dell’ospitalità. Venerdì 23 ottobre San Bartolomeo al Mare ospiterà l’edizione 2026 di "Nuove Tendenze Hospitality", appuntamento rivolto ad albergatori, ristoratori e gestori di strutture extralberghiere chiamati ogni giorno a confrontarsi con un mercato turistico in continua evoluzione. L’iniziativa arriva dopo il successo delle precedenti edizioni e quest’anno assume un significato particolare. La manifestazione coinciderà infatti con il cinquantesimo anniversario della Coo.A.Di., la Cooperativa Azzurra Dianese nata nel 1976 e diventata negli anni un punto di riferimento per la logistica e le forniture destinate al comparto Ho.Re.Ca. del Ponente ligure.

L’obiettivo della giornata sarà quello di fornire agli operatori strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del turismo, attraverso interventi, momenti di approfondimento e occasioni di confronto diretto tra professionisti. Tra i primi relatori annunciati figurano Luca Bove e Alice Marmorini, due esperti con competenze differenti ma strettamente legate alle esigenze delle imprese dell’accoglienza. Bove, pioniere e tra i massimi esperti italiani di Local SEO e strategie di geolocalizzazione, si concentrerà in particolare sulle opportunità offerte da Google Maps e dagli strumenti che consentono alle strutture turistiche di migliorare la propria visibilità. L'attenzione sarà rivolta alle ultime novità e alla possibilità di intercettare i potenziali clienti proprio nel momento in cui stanno programmando una sosta o un soggiorno sul territorio.

Spazio anche al marketing turistico con Alice Marmorini, consulente e formatrice specializzata in Hotel Marketing, che porterà a San Bartolomeo al Mare la propria esperienza maturata al fianco delle imprese ricettive. Al centro del suo intervento ci sarà lo sviluppo dei cosiddetti prodotti turistici verticali, con particolare attenzione a cicloturismo e outdoor, due segmenti considerati strategici per ampliare l'offerta e favorire la destagionalizzazione. Per le strutture della Riviera si tratta di temi particolarmente attuali, in un contesto nel quale la capacità di proporre esperienze specifiche e rivolte a determinati target rappresenta una delle strade per intercettare nuovi flussi anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza. Il programma della giornata è comunque ancora in fase di definizione e nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri ospiti e specialisti che prenderanno parte all'iniziativa.

La scelta di San Bartolomeo al Mare non è casuale e si lega direttamente alla ricorrenza celebrata quest'anno. I 50 anni della Coo.A.Di. rappresentano infatti mezzo secolo di storia al fianco delle imprese dell'accoglienza del territorio. La Cooperativa Azzurra Dianese è nata con l'obiettivo di fare rete e sostenere gli operatori del Golfo Dianese e delle province di Imperia e Savona, accompagnando nel tempo l'evoluzione del settore turistico. Da realtà impegnata nella distribuzione di prodotti alimentari e beverage, la cooperativa si è progressivamente trasformata in un partner quotidiano per alberghi e ristoranti, mettendo a disposizione servizi e forniture destinati a un comparto che negli anni ha modificato profondamente esigenze e modalità operative.

Accanto agli interventi formativi saranno presenti aree espositive dedicate alle novità di prodotto e alle tecnologie per l'hotellerie, creando così un ulteriore spazio di confronto per gli operatori. La giornata sarà completata da momenti di networking pensati per favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze tra professionisti del settore. I lavori prenderanno il via alle 9.30 nei locali di via Cà de Calvi 24, a San Bartolomeo al Mare. Il programma definitivo sarà reso noto nelle prossime settimane, mentre è già possibile prenotare gratuitamente la propria partecipazione e quella dei collaboratori delle strutture attraverso i canali ufficiali dell'evento.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito nuovetendenzehospitality.it e i canali social ufficiali di "Nuove Tendenze Hospitality". L'appuntamento del 23 ottobre si presenta dunque come un'occasione per mettere insieme formazione, innovazione e relazioni professionali, ma anche come un momento simbolico per celebrare una realtà che da mezzo secolo accompagna il mondo dell'ospitalità del Ponente ligure. Un doppio appuntamento che guarda al futuro del turismo partendo dalla storia e dall'esperienza maturata sul territorio.