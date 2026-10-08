Carpasio, sorprese e suggestioni nel cuore della Valle Argentina per grandi e piccini con la "giornata e notte magica"

Un’atmosfera speciale si appresta ad avvolgere Carpasio per un appuntamento pensato per coinvolgere l'intera comunità e attrarre visitatori da tutta la provincia. Il suggestivo borgo della Valle Argentina, frazione del comune di Montalto Carpasio, si sta infatti preparando a vivere una vera e propria "giornata e notte magica", caratterizzata da un fitto programma di iniziative rivolte sia ai più piccoli sia agli adulti.

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare l'identità e il fascino dei carrugi e delle piazze del paese, trasformandoli per un giorno e un'intera serata in uno scenario di festa, spettacolo e intrattenimento diffuso. Un'occasione speciale pensata per offrire alle famiglie un momento di spensieratezza e condivisione, ma anche per far riscoprire l'accoglienza e la bellezza dell'entroterra ligure a chi giunge da fuori.

Il mistero sulle attrazioni: il riserbo degli organizzatori

A fare da cornice all'attesa per l'evento è un velo di intenzionale mistero maintained dal comitato promotore. Sebbene la macchina organizzativa sia al lavoro da tempo per affinare ogni dettaglio logistico e artistico, i dettagli delle singole attrazioni restano rigorosamente top secret.

«Ci avviamo a vivere una giornata e una notte davvero intense – rivelano con entusiasmo gli organizzatori, senza tuttavia sbottonarsi troppo sui particolari del programma –. Ci saranno sorprese a non finire per i bambini, ma abbiamo pensato a momenti coinvolgenti anche per il pubblico adulto. Non vogliamo svelare anticipatamente le attrazioni principali per non rovinare l'effetto meraviglia, ma possiamo garantire che l'atmosfera sarà davvero magica».

Dai laboratori e gli spettacoli dedicati all'infanzia alle proposte pensate per la serata, l'appuntamento promette di riempire il centro storico di luci, colori e momenti di convivialità, confermando il dinamismo e la vitalità culturale delle comunità della Valle Argentina.