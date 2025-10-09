Taggia, minoranze "divise" in Consiglio: su Park24 strategie diverse tra Progettiamo il Futuro e Progetto Comune

Quello di lunedì scorso non è stato solo il Consiglio comunale dei grandi temi cittadini – dal futuro del Ponte sull’Argentina alle concessioni balneari, passando per il Piano Casa – ma anche la seduta che ha messo in luce due strategie parallele da parte della minoranza. Non è la prima volta che le opposizioni si trovano su posizioni differenti al momento del voto, ma il caso di Park24, uno dei dossier più caldi degli ultimi mesi, ha reso evidente la distanza di metodo e strategia tra i due gruppi di opposizione, Progettiamo il Futuro e Progetto Comune.

Sul punto all’ordine del giorno numero 11, che conteneva la nona variazione al bilancio preventivo 2025-2027 e il conseguente stanziamento di un milione di euro aggiuntivo per l'opera, le posizioni si sono "divise": da un lato Progettiamo il Futuro ha espresso un voto contrario, ribadendo con forza le proprie perplessità sull’opera e ingaggiando un serrato confronto con il sindaco Mario Conio; dall’altro Progetto Comune ha scelto la strada dell’astensione, salvo poi tornare alla carica sul piano politico con una comunicazione dai toni forti sui propri canali social.

Con una vignetta ad allegare il testo, il gruppo guidato in aula da Fulvia Alberti ha parlato di Consiglio comunale “ridotto a una recita di facciata”, con accuse di “degrado evidente” nonostante l’adesione di Taggia al circuito dei Borghi più belli d’Italia, un turismo “senza strategia” testimoniato dalle spese per luminarie natalizie (58 mila euro) e soprattutto l’ombra di Park24, definito come il risultato di “dieci anni di errori” che oggi costerebbe alla comunità un milione di euro di nuovo debito. Una critica dura, accompagnata dalla denuncia di una minoranza “marginalizzata e ignorata” nelle decisioni amministrative.

La diversità di strategia dei due gruppi si è riproposta anche su un altro punto all’ordine del giorno, il numero 9, che comprendeva tra gli altri la discussione sull’assunzione a tempo determinato di un autista, nuova figura di supporto amministrativo per il Comune di Taggia. Qui Progettiamo il Futuro ha confermato la propria linea di opposizione frontale con un voto contrario, mentre Progetto Comune si è nuovamente astenuto, mantenendo una posizione di vigilanza critica.

La seduta ha dunque offerto una fotografia apparentemente chiara: mentre la maggioranza procede compatta con la regia del sindaco Conio, l’opposizione sembra oggi articolarsi su due registri differenti. Progettiamo il Futuro prosegue il suo ruolo di minoranza "di contrasto" e "denuncia", pronta a votare contro, se necessario, le principali scelte amministrative, mentre Progetto Comune, nell'ultima assise, ha alternato una linea di contrasto ad una linea di astensione critica in aula, esprimendo posizioni nette sul piano comunicativo e politico sui propri canali social.

In un Consiglio comunale dove sono stati dibattuti alcuni dei grandi temi cittadini, il fronte della minoranza ha scelto quindi l'utilizzo di due strategie differenti, portati avanti con approcci diversi al ruolo di opposizione. Una divisione che non impedisce le critiche all’amministrazione, ma che certamente consegna alla maggioranza un interlocutore meno compatto. Intanto stasera, a Villa Boselli, è prevista la presentazione del progetto.