"Il Bordigotto" di Angelica Pellegrino sbarca al Festival delle Ragazze (Foto e video)

Angoli nascosti, prospettive impreviste, colori e atmosfere che restituiscono l'anima autentica della città. "Il Bordigotto" di Angelica Pellegrino inaugura ufficialmente la stagione culturale autunno-inverno 2026-2027 dell’associazione culturale “Il Festival delle Ragazze”. Il progetto, che nasce dall'amore autentico per Bordighera, è stato presentato oggi pomeriggio presso la Biblioteca Civica Internazionale, gremita per l'occasione.

La scrittrice Raffaella Fenoglio ha dialogato con l'autrice del libro ispirato al “New Yorker”, in cui la città prende forma attraverso una copertina pubblicata settimanalmente, che ha illustrato, nel corso della presentazione, i temi centrali del volume offrendo anche spunti di riflessione sulle radici e sulle storie che caratterizzano l'opera. Ogni tavola è un frammento di vita bordigotta, non una semplice raccolta di vedute ma un percorso visivo che unisce osservazione, memoria e affetto per il territorio. Angelica Pellegrino, illustratrice e autrice legata a Bordighera e al suo territorio, esprime, dunque, la propria cifra stilistica attraverso un’attenta ricerca visiva ed emozionale, coniugando grafica contemporanea e narrazione locale. A margine dell'incontro letterario, Angelica Pellegrino ha, inoltre, allestito una mostra espositiva che ha riscosso un ammirato ed entusiastico apprezzamento da parte del folto pubblico presente.

All'incontro hanno preso parte anche l’assessore alla Cultura Giuseppe Trucchi, la dottoressa Ilaria Cavicchia in rappresentanza della casa editrice Leucotea, a testimonianza dell'interesse e del valore culturale che l'opera riveste per il territorio. L'associazione "Il Festival delle Ragazze" e la casa editrice esprimono viva soddisfazione per la straordinaria partecipazione e la calorosa risposta della cittadinanza.