Ospedaletti, a novembre torna il corso di astronomia pratica di Stellaria: un viaggio alla scoperta della volta celeste

Quest’autunno, l’associazione Stellaria invita il pubblico a sollevare lo sguardo verso le stelle. Con oltre dieci edizioni all'attivo, torna nel 2026 l'ormai consueto corso di astronomia pratica, un percorso pensato per guidare appassionati e curiosi nell’esplorazione del vasto universo che ci circonda.

Gli incontri offriranno un introduzione all’astronomia osservativa, rendendo la scoperta del cielo accessibile a tutti, anche a chi non ha alcuna conoscenza pregressa. L'obiettivo è fornire le basi fondamentali della geografia astronomica e dell’osservazione diretta, sia ad occhio nudo che attraverso l'uso di telescopi, binocoli e fotocamere.

La parte teorica si terrà presso la sala polivalente “La Piccola”, situata lungo la pista ciclabile di Ospedaletti. A queste serate si affiancheranno esperienze dirette sul campo, per mettere in pratica quanto appreso e vivere l'emozione dell'osservazione dal vivo.

Il programma del corso:

Venerdì 6 Novembre – Scoprire il cosmo con i propri occhi La prima serata sarà dedicata alla storia dell'astronomia, dagli albori ai giorni nostri. Verranno affrontate le basi per orientarsi nel cielo notturno, riconoscere le principali costellazioni e comprendere i movimenti della volta celeste.

Venerdì 13 Novembre – Gli oggetti che popolano il cielo

Uno sguardo ai protagonisti del cosmo. Si partirà dalla Luna, i pianeti visibili a occhio nudo e non fino agli oggetti del profondo cielo, dagli ammassi stellari alle galassie.

Venerdì 20 Novembre – Strumenti per l'osservazione e la fotografia

Un incontro dedicato alla tecnica: come scegliere e utilizzare al meglio binocoli e telescopi, e un'introduzione alle basi della fotografia astronomica. (Tutte le prime tre lezioni teoriche si svolgeranno a Ospedaletti dalle 21:00 alle 22:30 circa).

Domenica 29 Novembre – Il Sole, la nostra Stella

Un appuntamento pomeridiano speciale a Colle Langan (Castel Vittorio). Lungo il "Sentiero delle Stelle", per scoprire il funzionamento degli orologi solari e osservare la nostra stella in totale sicurezza.

Lezioni 5 e 6 –Pratica sotto le stelle

Il corso si concluderà con due serate di osservazione guidata a San Romolo (Sanremo), per testare sul campo le nozioni apprese. Le date esatte di queste uscite verranno stabilite in base alle condizioni meteorologiche.

Informazioni e iscrizioni: I posti disponibili sono limitati e le prenotazioni si chiuderanno lunedì 2 novembre 2026. L'iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554. Per consultare i dettagli completi, vi invitiamo a visitare il sito https://www.sideralmente.it/corsi-di-astronomia/