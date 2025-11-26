Sanremo: Bellini vota a favore dell'ordine del giorno dell'opposizione sull'Annonario "Sono rimasto stupito della bocciatura"

“Io non avevo partecipato alla riunione di maggioranza ma, sinceramente sono rimasto stupito della bocciatura da parte della maggioranza visto che, nell’ordine del giorno era stata solamente fotografata la spiacevole situazione, in modo neutro e senza nessuna vena polemica”. Sono le parole di Umberto Bellini, consigliere comunale di maggioranza a Sanremo, l’unico ad aver votato favorevolmente l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia sui recenti allagamenti al Mercato Annonario. Il documento, firmato dai consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, chiedeva infatti interventi urgenti e strutturali dopo i disagi subiti da commercianti e cittadini, evidenziando le criticità legate alla rampa d’accesso, al sistema di drenaggio e alla sicurezza degli impianti elettrici.

“Sinceramente non ho capito perché sia stato respinto – prosegue Bellini – anzi, dall’opposizione non hanno nemmeno scritto che è successa la stessa cosa sei mesi fa e potevano anche metterlo giù in tono decisamente polemico. A me è sembrato un ordine del giorno da recepire e comunque anche in maggioranza si può votare a favore di una pratica dell’opposizione, perché no? Nulla di polemico contro l’amministrazione, ma semplicemente l’accoglimento di un documento che, secondo me, era da votare”.

Bellini conclude evidenziando come, sul Mercato Annonario si debba fare un discorso più ampio: “Siamo in un limbo – ha detto al nostro giornale - tra possibili concessioni al privato e problemi legati a quelle dei mercatali. Ero convinto che, dopo gli incontri con il gruppo Arimondo e l’allagamento, uscisse qualcosa in merito e, invece, nonostante le diverse riunioni al momento non c’è nessuna presa di posizione. Un silenzio che mi stupisce”.

“Immagino che a breve – termina Bellini – dall’opposizione arriverà la richiesta di un consiglio monotematico sul mercato, anche se nelle ultime ore la Giunta ha stabilito il mantenimento delle attuali concessioni per il commercio su aree pubbliche fino all’emanazione delle nuove linee guida ministeriali e alla successiva pubblicazione dei bandi di assegnazione dei posteggi”.