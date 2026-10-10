Sanremo, scienza e arte protagoniste al Casinò: al via le Giornate della Consapevolezza tra universo, clima e neuroscienze

Dall'immensità dell'universo alle profondità degli oceani, passando per i cambiamenti climatici, il mondo invisibile dei microrganismi e i misteri della mente umana. È iniziata questo pomeriggio, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, la seconda edizione delle Giornate della Consapevolezza, il festival nazionale itinerante di divulgazione scientifica promosso da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole, che torna nella Città dei Fiori dopo l'appuntamento dello scorso anno.

Al centro dell'iniziativa, in programma dalle 17 alle 19.45, lo spettacolo multimediale "Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili", un percorso che intreccia interventi scientifici, immagini, musica e performance artistiche per raccontare le relazioni che legano gli esseri viventi, gli ecosistemi e l'universo.

L'appuntamento, a ingresso libero e gratuito, nasce con l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza scientifica attraverso un linguaggio accessibile, superando la tradizionale formula della conferenza e favorendo il dialogo tra discipline differenti.

Un viaggio attraverso la complessità della vita. Ideate nel 2024 da Cristina Del Tutto, le Giornate della Consapevolezza si propongono di portare la scienza fuori dai suoi contesti più specialistici, coinvolgendo direttamente cittadini, istituzioni e comunità locali.

Il principio alla base del progetto è quello delle connessioni: comprendere come fenomeni apparentemente distanti siano in realtà parte di un sistema di relazioni, nel quale le trasformazioni dell'ambiente, l'evoluzione della vita e le attività umane si influenzano reciprocamente.

A guidare il pubblico nel percorso è la stessa Cristina Del Tutto, ideatrice e direttrice artistica dello spettacolo, che attraverso la narrazione e le videoperformance accompagna gli interventi dei ricercatori.

Sei scienziati sul palco del Casinò. Il programma coinvolge esperti provenienti da diversi ambiti della ricerca. Ad aprire il viaggio è Andrea Possenti, astrofisico dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, con un intervento dedicato alle energie invisibili dell'universo e alle origini cosmiche.

Il percorso prosegue con Renato Fani, che affronta il tema dell'evoluzione microbica e del ruolo dei microrganismi nella storia della vita sulla Terra, e con Alessio Rovere, impegnato a raccontare gli oceani e gli equilibri climatici del pianeta.

Spazio anche agli ecosistemi marini e ai cetacei con Caterina Lanfredi, mentre Carlo Ventura, biologo molecolare, conduce il pubblico alla scoperta del linguaggio delle cellule e dei meccanismi che regolano la materia vivente.

A completare il percorso scientifico è Pierluigi Brustenghi, neurologo e psicoterapeuta, con una riflessione sul cervello, sulla mente e sulle domande che accompagnano lo studio della coscienza.

Il dialogo tra scienza e arte. La manifestazione non si limita agli interventi dei ricercatori. Accanto alla divulgazione scientifica trovano spazio differenti linguaggi espressivi, con l'obiettivo di rendere il racconto della complessità un'esperienza capace di coinvolgere il pubblico anche attraverso immagini, movimento e suono.

Tra i contributi artistici figura quello di Claudio Reginali, nell'ambito del progetto Green Art Italia, dedicato alla rigenerazione urbana e al rapporto tra natura e spazi cittadini.

Il programma comprende inoltre una performance di break dance di Giacomo Mino Fanciullacci e un intervento musicale di Sonia Bottacin, incentrato sulle frequenze della voce e sulle possibilità espressive del suono.

Il ritorno a Sanremo. La seconda edizione cittadina conferma il legame tra la manifestazione e il territorio, inserendo nuovamente il Teatro dell'Opera del Casinò nel circuito nazionale delle Giornate della Consapevolezza.

"È con grande piacere che Sanremo ospita anche quest'anno le Giornate della Consapevolezza giunte alla loro seconda edizione. Un momento di confronto che abbraccia diversi rami della scienza, spaziando dalla biologia all'astrofisica e dalla genetica alla neurologia. Siamo quindi lieti che Sanremo possa rappresentare una tappa importante nel tour nazionale in programma nei prossimi mesi", ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager, sottolineando il valore culturale dell'iniziativa.

Anche il Casinò ha rinnovato il proprio sostegno al progetto, evidenziando l'importanza di offrire occasioni di confronto su temi scientifici e ambientali.

"Si rinnova la collaborazione con le Giornate della Consapevolezza che condurranno in un interessante viaggio alla scoperta delle infinite possibilità di conoscere le energie che dominano l'universo. L'importante ciclo unisce il nostro teatro alla rete scientifica creata da questo format, finalizzato ad affrontare tematiche determinanti nella nostra contemporaneità, soprattutto per le nuove generazioni", hanno sottolineato il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, la consigliera Sonia Balestra e l'architetto Mauro Menozzi.

Un progetto nazionale. La tappa sanremese fa parte del tour 2026 delle Giornate della Consapevolezza, che coinvolge complessivamente sei città italiane: Sassari, Sanremo, Brescia, Livorno, Salerno e Roma.

Il progetto prevede, nelle diverse località, anche attività dedicate alle scuole e alle comunità, attraverso laboratori scientifici, incontri e momenti di approfondimento.

L'appuntamento di Sanremo è realizzato con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, con il sostegno del Casinò di Sanremo e dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "La mia Liguria".

Una nuova occasione per portare la divulgazione scientifica al centro della vita culturale cittadina, attraverso un percorso che invita a osservare la realtà non come un insieme di fenomeni isolati, ma come una rete di connessioni nella quale ogni elemento contribuisce a definire l'equilibrio complessivo.