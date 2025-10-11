Autunno in festa: castagne, cultura e paesaggi da scoprire nel weekend in provincia di Imperia

Ottobre è il mese in cui la terra si veste di colori caldi e il profumo delle castagne arrostite si mescola all’aria frizzante del primo vero autunno. È il tempo delle sagre, delle passeggiate nei boschi, dei racconti attorno al fuoco e delle tradizioni che tornano a vivere nei borghi dell’entroterra. In provincia di Imperia, questo fine settimana si celebra la regina dell’autunno con una serie di appuntamenti che uniscono gusto, memoria e comunità.

Da Molini di Triora a Montegrosso Pian Latte, da Perinaldo a Diano San Pietro e a Sanremo, le castagnate tornano protagoniste con menù dedicati, musica dal vivo, laboratori e atmosfere che sanno di casa. A Andagna, frazione di Molini, la Festa della Castagna giunge alla 27ª edizione e propone un pranzo completo a base di castagne, accompagnato dall’orchestra Beatrice & Serena e da un servizio navetta. A Montegrosso, la 54ª edizione della sagra si apre con l’esposizione artigianale e gli antichi mestieri, per poi accogliere i partecipanti con caldarroste, stand gastronomici e intrattenimento. A Perinaldo, la castagnata si arricchisce di panissa, frittelle di mela, distillazione di essenze locali e animazione musicale, mentre a Diano Borganzo, frazione di Diano San Pietro, si pranza con polenta e salsiccia, frisceu di cipollotti e frittelle di mele, per poi passare alle caldarroste nel pomeriggio. Sul prato di San Romolo, frazione di Sanremo, dalle 14 grande spazio alla manifestazione con bracieri accesi e castagne croccanti.

Queste feste non sono solo occasioni conviviali, ma veri e propri rituali collettivi che raccontano la storia di un territorio dove la castagna ha rappresentato per secoli una risorsa fondamentale. Frutto povero ma prezioso, ha nutrito generazioni e oggi torna a essere protagonista di una cucina che riscopre le sue radici.

Accanto al gusto, la bellezza: le Giornate FAI d’Autunno, promosse dal Fondo Ambiente Italiano, offrono l’opportunità di visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico o poco conosciuti, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In provincia di Imperia, il programma è ricco e variegato: a Ospedaletti si aprono le porte della Casa e Collezione Laura a Villa San Luca, mentre a Rezzo si possono esplorare il borgo, il Castello dei Marchesi Clavesana e i percorsi tra natura, scultura e pittura. Le visite sono curate dalla Delegazione FAI di Imperia e rappresentano un’occasione unica per scoprire angoli di Liguria che raccontano storie di arte, architettura e paesaggio.

Benessere e salute: il Festival continua

A Imperia prosegue il Festival della Salute, con l’evento ‘Equilibrio tra corpo e mente’ che si svolge presso l’Expo Salso di Calata Anselmi. Sabato e domenica, dalle 10 alle 18, si alternano conferenze con medici, psicologi e terapeuti, sessioni di yoga, pilates, ginnastica posturale, tecniche di respirazione, healing voice, bagni sonori e forest bathing. Un’occasione per prendersi cura di sé, ascoltare il proprio corpo e ritrovare armonia.

Sempre a Imperia, domenica si celebra la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) con attività pensate per grandi e piccoli: ‘Burattinai per un giorno’ a Villa Grock, ‘Esploratori del Mare’ al Museo Navale, ‘Yoga in Famiglia’ e ‘SoffermARTI’ al MACI Villa Faravelli. Un pomeriggio di gioco, scoperta e cultura che coinvolge tutta la famiglia.

Musica, teatro e letteratura: emozioni in scena

Il weekend offre anche un ricco calendario di appuntamenti culturali. A Sanremo, sabato si celebra il centenario della nascita di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino, con una passeggiata urbana alla scoperta delle erbe spontanee, la presentazione del libro Il respiro dei fiori di Marco Damele, la proiezione del docufilm Cartas de Calvino e la presentazione del volume Ricette per ogni stagione con Tanya e Barry Guglielmi e Claudio Porchia. Un omaggio poetico e botanico a una figura che ha saputo unire scienza, natura e immaginazione.

Sempre a Sanremo, sabato sera il Teatro della Federazione Operaia ospita il 12° Concerto di San Romolo, dedicato al maestro Piero Paganelli, con l’esibizione del pianista Zeno De Marco. Domenica, per la Festa del Santo Patrono San Romolo, si susseguono appuntamenti musicali e teatrali: alle 18 il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro del Casinò, alle 21 la commedia in dialetto ‘Cum… prumesci spuxi’ al Teatro Ariston, mentre alle 20 Tutto in una Notte porta in scena i talenti dell’Associazione Viva Armea presso il locale ‘Il Porto Vecchio’.

A Imperia, sabato sera il Teatro Cavour ospita Ecuba di Euripide, con Arianna Scommegna e Mario Incudine, che esegue dal vivo le musiche originali. Lo spettacolo viene replicato domenica pomeriggio alle 16.30. Al Teatro dell’Attrito, invece, va in scena Joyy – Ian Curtis. L’esibizione della Mente con Giorgia Brusco e Simone Perna.

A Diano Castello, sabato sera la Libera Compagnia Teatro Sacco di Savona presenta Don Chisciotte el ingenioso Hidalgo al Teatro Concordia, mentre a San Bartolomeo al Mare, sabato pomeriggio, va in scena Land Escape – Aria, un viaggio multisensoriale tra voce narrante, musica, pittura e arte terapia.

Sport e folklore: energia e tradizione



Il fine settimana è animato anche da eventi sportivi e folkloristici. A Sanremo, sabato e domenica si svolge la Sanremo Cup – Memorial Tessitore, torneo nazionale Under 15 maschile di pallavolo con squadre provenienti da tutta Italia. Le partite si tengono al Mercato dei Fiori. A Diano Marina, sabato pomeriggio si celebra il World Folklore Festival con la sfilata dei gruppi folkloristici nel centro cittadino e le esibizioni al Molo delle Tartarughe.

Mercatini, fiere e laboratori: il gusto della scoperta



A Sanremo, domenica si tiene la tradizionale Fiera d’Ottobre per la festa patronale, lungo il Lungomare Italo Calvino e in piazzale Carlo Dapporto. A Vallecrosia, domenica si celebra la Festa della Zucca, giunta alla 25ª edizione. A Taggia, domenica si svolge Benvenuto Riuso, mercatino con laboratori di riparazione, giochi musicali e degustazioni antispreco sotto i portici di via Soleri.

Incontri e conferenze



A Ventimiglia, sabato pomeriggio si tengono due appuntamenti di rilievo. Il primo è 'Liguria romantica: ladies inglesi da La Mortola a Genova, fra '800 e '900', con la scrittrice Lilia De Apollonia e il giornalista Marco Corradi, accompagnati da Enza Manna. Il secondo è Ricamiamo dignità per le donne palestinesi, con l’attivista Hakima Hassan e la conduzione di Susanna Bernoldi, promosso da realtà come Spes, Penelope, Aifo Imperia, Scuola di Pace, Mappamondo e Libera.

A Imperia, domenica pomeriggio, l’Archivio di Stato apre le sue porte per l’iniziativa nazionale Domenica di Carta, con mostre e visite guidate sul tema Gli archivi di famiglia. Tra i documenti esposti, le carte Rodini dialogano con la nobiltà sabauda e le dimore signorili di Oneglia e Porto Maurizio tra ’800 e ’900. Un’occasione per riscoprire la storia locale attraverso le tracce lasciate su carta.

Sempre domenica, al Museo Navale, viene presentato il libro Patty tra le stelle con Giovanni Domenico Cassini di Patrizia Massano, con la partecipazione di Lorenzo Sicignano. Un racconto che unisce divulgazione scientifica e immaginazione, dedicato al grande astronomo imperiese.

A Vallebona, alle 16.30, l’autrice Lucia Morlino presenta il suo romanzo Il perdono dell’anima. Ritorno a casa, dialogando con Mara Cilli e Pippo Russo. L’incontro si svolge nell’Area Arte / Ermanno Gagliolo, in via del Municipio.

Esperienze per bambini e famiglie: gioco, natura e creatività



Il weekend offre anche molte proposte pensate per i più piccoli e per le famiglie. A Vallecrosia, sabato mattina, l’Oratorio Don Bosco ospita un laboratorio di yoga e lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni, con l’insegnante Samuela Caliò e l’educatrice Maria Cislaghi. Un’occasione per condividere momenti di benessere e fantasia.

A San Lorenzo al Mare, sabato alle 10, si tiene il primo incontro informativo del Laboratorio Teatrale per bambini della Scuola Primaria e Secondaria, organizzato dal Teatro dell’Albero. Un progetto che punta a sviluppare espressività e collaborazione attraverso il gioco scenico.

A Sanremo, sabato e domenica, torna il Villaggio delle Zucche nella fattoria didattica ZollaMania, con oltre 150 animali da incontrare, laboratori, fiabe e natura. Un’esperienza immersiva per tutta la famiglia, tra colori autunnali e divertimento.

Arte, paesaggio e memoria: itinerari da vivere A Bordighera, sabato mattina, si svolge 141 anni dopo, un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi dipinti da Claude Monet durante il suo soggiorno in Riviera. Il percorso, con partenza da Villa Pompeo Mariani, offre uno sguardo unico sul legame tra arte e paesaggio.

A Camporosso, domenica alle 14, l’associazione Natura Intemelia propone Birdwatching d’autunno alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia. Una visita guidata a offerta libera per osservare l’avifauna e scoprire l’ecosistema costiero.

Premi e ospiti d’eccezione: voci che lasciano il segno



Domenica pomeriggio, a Sanremo, il Palazzo Roverizio ospita l’incontro con Mario Lavezzi, autore, compositore e produttore, nell’ambito della rassegna Un palco a Palazzo. Durante l’evento, verrà consegnato il premio alla carriera. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione.

A Cervo, sempre domenica alle 17, il Castello dei Clavesana accoglie l’incontro con il Premio Internazionale Lattes Grinzane, moderato da Walter Scavello con la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo. Un appuntamento che unisce letteratura, musica e protagonismo giovanile.

Questo fine settimana, la provincia di Imperia si presenta come un mosaico di esperienze: dalle castagne che scaldano le piazze ai luoghi d’arte che si aprono al pubblico, dai concerti alle conferenze, dai laboratori per bambini alle passeggiate nella natura. È un invito a rallentare, a osservare, a partecipare. A vivere il territorio non solo come spettatori, ma come parte di una comunità che celebra l’autunno con gusto, cultura e bellezza.

