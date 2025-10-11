Ospedaletti, nuovo capitolo della battaglia legale sul progetto “Ospedaletti Village”: il Comune si costituisce in giudizio

La Giunta comunale di Ospedaletti ha deliberato all’unanimità la costituzione in giudizio contro il nuovo ricorso presentato dalla società Fubar S.r.l.s. davanti al Tar Liguria, relativo al progetto “Ospedaletti Village”. Con il provvedimento approvato il 2 ottobre, l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Cimiotti ha conferito incarico all’avvocato Glauco Stagnaro, già legale di fiducia dell’Ente in altri procedimenti legati alla stessa vicenda.

Il contenzioso ruota attorno all’archiviazione disposta dal Comune su alcune istanze presentate dalla società Fubar nell’ambito del progetto in variante al vigente Piano regolatore tramite SUAP. Dopo una prima sentenza del Tar, che aveva annullato i provvedimenti comunali e riconosciuto un risarcimento limitato alla società, il Comune aveva impugnato la decisione in appello. Nel frattempo, però, è arrivato un nuovo ricorso della stessa società contro la determina n. 28/2025 firmata dall’architetto Salsi, con la quale si era concluso il procedimento e disposto il pagamento di un contributo straordinario.

La Giunta ha ritenuto necessario difendere nuovamente le proprie posizioni e dare mandato al sindaco e ai responsabili dei servizi competenti di adottare gli atti conseguenti, compresi gli impegni di spesa. La delibera, immediatamente eseguibile per l’urgenza di provvedere, conferma la linea di fermezza dell’amministrazione di Ospedaletti, decisa a sostenere in sede giudiziaria la legittimità delle proprie scelte urbanistiche.

La vicenda legata all’“Ospedaletti Village” si conferma così ancora lontana dalla conclusione, con un intreccio di ricorsi, appelli e provvedimenti che da mesi impegna Comune, Regione e società privata.