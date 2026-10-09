Orchestra Sinfonica di Sanremo, il 12 ottobre al via la nuova stagione: concerto gratuito con Simon Zhu

La nuova stagione classica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo prenderà il via lunedì 12 ottobre alle 18.00, nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera del Casinò. Un appuntamento che unirà la grande musica alla tradizione cittadina, in occasione dei festeggiamenti per San Romolo, patrono di Sanremo. Per celebrare la ricorrenza, la Fondazione ha scelto di offrire gratuitamente il concerto inaugurale a tutta la cittadinanza, trasformando l’apertura del cartellone in un omaggio alla città e al suo pubblico. La stagione si presenta con un programma ricco ed eclettico, che attraverserà i grandi capolavori del XIX e XX secolo, alternando repertori celebri e proposte meno frequentate. Un percorso pensato per valorizzare le diverse sfaccettature della musica sinfonica e avvicinare nuovi ascoltatori al patrimonio musicale classico.

Tra le novità più significative figura il ciclo monografico "All’ombra del Gigante: Il genio di Beethoven e le voci dimenticate della sua era", un progetto che accompagnerà il pubblico verso il 2027, anno in cui ricorrerà il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven. L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire il contesto culturale e musicale nel quale si sviluppò il genio del compositore tedesco, dando spazio anche agli autori che vissero nella sua epoca e che contribuirono a definire il panorama musicale dell’Ottocento. L’obiettivo è restituire la ricchezza di un periodo storico spesso raccontato soprattutto attraverso la figura monumentale di Beethoven, riscoprendo sensibilità, intuizioni e linguaggi che meritano maggiore attenzione. Un dialogo tra grandi capolavori e pagine meno conosciute, destinato a integrarsi nella programmazione della Sinfonica già dai prossimi appuntamenti e per tutto il 2027.

A illustrare il significato del progetto è il maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore principale e direttore artistico della Fondazione. "Affiancare queste 'voci dimenticate' alla forza dirompente di Beethoven non è un sottrarre al suo genio, ma un atto di amplificazione e di giustizia storica. Un'esperienza rivelatrice per comprendere appieno l'humus culturale da cui è fiorito il mito, perché la grandezza di un Gigante si misura anche dalla straordinaria vitalità del mondo che lo circonda", ha spiegato. De Lorenzo ha sottolineato come questo percorso si inserirà in una stagione capace di celebrare la grande musica sinfonica in tutte le sue sfaccettature, offrendo nuove chiavi di lettura e occasioni di approfondimento. La riscoperta dei compositori meno conosciuti diventerà così uno strumento per comprendere meglio non soltanto Beethoven, ma anche le relazioni artistiche e culturali che hanno segnato un’intera epoca.

Il concerto inaugurale con Simon Zhu

Il primo appuntamento, intitolato "Virtuosismo e tormento, passione e introspezione", sarà diretto dal maestro Giancarlo De Lorenzo e proporrà due opere di grande intensità espressiva. Ad aprire il programma sarà il Concerto per violino n. 5 in la minore, op. 37 di Henry Vieuxtemps, pagina rappresentativa del virtuosismo violinistico ottocentesco, nella quale tecnica e lirismo si fondono in un percorso musicale di grande fascino. Accanto a questa composizione troverà spazio la Sinfonia n. 4 in re minore, op. 120 di Robert Schumann, opera dalla forte densità psicologica, concepita come un flusso sonoro continuo e capace di dare voce alle inquietudini più profonde dell’animo umano. Due lavori differenti ma complementari, scelti per inaugurare la stagione con un programma che intreccia passione, tensione emotiva e introspezione.

Protagonista della serata sarà il violinista Simon Zhu, talento di fama internazionale e vincitore del prestigioso Premio Paganini 2023. Il riconoscimento gli ha conferito anche il privilegio di esibirsi sul celebre violino "Cannone" di Guarneri del Gesù, lo storico strumento legato alla figura di Niccolò Paganini. La sua partecipazione rappresenta uno degli elementi di maggiore richiamo del concerto inaugurale, che offrirà al pubblico sanremese l’opportunità di ascoltare dal vivo un interprete affermato in un programma di particolare impegno tecnico ed espressivo. L’appuntamento al Teatro dell’Opera del Casinò si inserisce così nel calendario delle celebrazioni cittadine, coniugando la presenza di un solista di rilievo internazionale con la valorizzazione della cultura musicale sul territorio.

Una raccolta fondi per Monte Bignone

La serata sarà anche un’occasione per sostenere una realtà del territorio. Nel foyer del Teatro, prima e al termine del concerto, i Volontari di Sanremo e i rappresentanti dell’associazione "I love Monte Bignone" raccoglieranno donazioni libere destinate agli interventi per la salvaguardia dell’edificio sacro situato alla maggiore altitudine nel territorio comunale sanremese. Un’iniziativa che affianca alla proposta culturale un gesto concreto di attenzione verso il patrimonio locale, rafforzando il legame tra la Fondazione, la cittadinanza e le associazioni impegnate nella tutela dei luoghi simbolo del territorio. La scelta di accompagnare l’inaugurazione della stagione con questa raccolta fondi conferma l’intenzione di fare della musica anche uno strumento di partecipazione e solidarietà, in una giornata dedicata alla città e alle sue tradizioni.

Biglietti, abbonamenti e informazioni

Per la nuova stagione, la Fondazione conferma una politica tariffaria pensata per favorire la partecipazione di un pubblico ampio e trasversale. Il biglietto intero costa 15 euro, mentre la tariffa ridotta per gli over 65 è di 10 euro. Per i giovani under 18 è previsto un ingresso simbolico di 1 euro, mentre le persone con disabilità potranno accedere gratuitamente. Sono inoltre disponibili card abbonamento per chi desidera seguire più concerti nel corso della stagione, con un costo complessivamente più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli ingressi. Sul sito della Fondazione è indicata la card da sei ingressi, proposta a 72 euro nella tariffa intera e a 50 euro in quella ridotta.

Per ricevere aggiornamenti sul cartellone e sulle attività dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo è possibile seguire i profili ufficiali su Facebook e Instagram. È inoltre disponibile il servizio WhatsApp gratuito "Amici della Sinfonica": per iscriversi è sufficiente salvare in rubrica il numero 347 5742190 e inviare il messaggio "Voglio iscrivermi". Il primo appuntamento è dunque fissato per lunedì 12 ottobre alle 18 al Teatro dell’Opera del Casinò, con ingresso gratuito per il concerto inaugurale. Un’occasione per celebrare San Romolo attraverso la musica e dare il via a una stagione che punta a unire i grandi nomi del repertorio sinfonico alla riscoperta di pagine meno conosciute, in un percorso che proseguirà fino alle celebrazioni beethoveniane del 2027.