Sanremo, la musica racconta le emozioni e incontra la beneficenza con "Note di Solidarietà"

Si è svolta venerdì 2 ottobre 2026, presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, l’iniziativa culturale e benefica “Note di Solidarietà”, promossa dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime. L'incontro ha inteso esplorare il potere comunicativo del linguaggio musicale e la sua capacità di evocare stati d'animo e memorie.

Ospite principale della serata è stato il Maestro Christian Raimo, che ha guidato i presenti in un itinerario interdisciplinare tra racconto autobiografico, ascolto guidato ed esecuzioni dal vivo. L'evento ha preso il via con un contributo video riassuntivo del percorso artistico del musicista, seguito da un momento di approfondimento sul legame tra musica e percezione emotiva, arricchito da esemplificazioni pratiche al pianoforte e concluso con un omaggio alle composizioni di Ennio Morricone.

All'aspetto di divulgazione culturale si è affiancata la finalità benefica dell'appuntamento: i fondi raccolti nel corso della serata sono stati interamente destinati all'associazione "La Grande Casa di Gìz", ente attivo sul territorio nel supporto ai minori affetti da disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie.

All’iniziativa sono intervenuti Giancarlo Patti, presidente del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime in veste di promotore dell'evento, e Costantino Dinielli, presidente di zona del Distretto Lions 108 Ia3.

A margine dell'incontro, la dirigenza del Club ha espresso la propria gratitudine verso il Maestro Christian Ramo, i soci organizzatori e i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, sottolineando come l'evento abbia saputo unire la sensibilizzazione artistica con l'impegno sociale a favore della comunità locale.