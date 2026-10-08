Sanremo, grande partecipazione ai Martedì Letterari del Casinò: Curletto e Lupi raccontano l'Unione Sovietica di Italo Calvino

Un nuovo pomeriggio di cultura e approfondimento al Casinò di Sanremo, dove oggi, giovedì 8 ottobre, i Martedì Letterari hanno richiamato un pubblico numeroso per la presentazione del libro "L'URSS di Italo Calvino", pubblicato da Sandro Teti Editore e firmato da Mario Alessandro Curletto e Romano Lupi.

L'appuntamento, inserito nel ciclo Casinò Culturae Festival, ha offerto l'occasione per ripercorrere una pagina meno conosciuta della vita e della produzione giornalistica di Italo Calvino: il viaggio nell'Unione Sovietica compiuto tra ottobre e novembre del 1951, in un periodo storico segnato dalla ricostruzione del dopoguerra e dalle tensioni della Guerra fredda.

Un Calvino meno conosciuto. Al centro dell'incontro il racconto di un giovane scrittore che, prima di diventare uno dei maggiori protagonisti della letteratura italiana del Novecento, si confrontò direttamente con la realtà sovietica. Da quell'esperienza nacquero 21 articoli pubblicati su l'Unità tra febbraio e marzo del 1952, successivamente raccolti nel Taccuino di viaggio nell'Unione Sovietica.

Un lavoro che valse a Calvino il Premio Saint-Vincent per il giornalismo nel 1952, ma che non sarebbe poi entrato nella selezione delle sue opere pubblicate nei Meridiani Mondadori.

Attraverso il volume, Curletto e Lupi ricostruiscono il contesto politico, culturale e letterario di quel viaggio, approfondendo il rapporto tra lo scrittore e un Paese che, negli anni Cinquanta, attirava intellettuali provenienti da tutto il mondo.

Ad arricchire l'appuntamento anche un contributo video dello storico Luciano Canfora, inserito nel confronto dedicato alla figura di Calvino e alla storia sovietica.

Curletto, traduttore e docente di Letteratura e Cultura russa all'Università di Genova, ha dedicato diversi studi alla storia e alla cultura dell'Unione Sovietica. Romano Lupi, giornalista e autore, è invece direttore di The Mellophonium, pubblicazione del Centro studi musicali "Stan Kenton" di Sanremo, e ha firmato numerosi lavori di carattere storico e culturale.

La partecipazione del pubblico ha accompagnato un appuntamento che ha intrecciato letteratura, giornalismo e storia del Novecento, confermando l'interesse per le proposte culturali ospitate dalla casa da gioco.

Il prossimo incontro è in programma venerdì 16 ottobre alle 16.30, quando i Martedì Letterari torneranno con Giuseppe Antonelli, autore di "Alfabit. L'italiano digitale dagli SMS all'IA", pubblicato da Il Mulino. All'appuntamento parteciperà anche la professoressa Stefania Sandra.