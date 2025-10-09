Ventimiglia: autovelox di Porra, la Cassazione propone al comune di rinunciare ai ricorsi presentati

La Cassazione ha proposto al Comune di Ventimiglia di rinunciare ai ricorsi proposti contro le sentenze del Tribunale di Imperia per il caso autovelox.

Nei mesi scorsi il Comune frontaliero ha infatti proposto una ventina di ricorsi in Cassazione contro altrettante sentenze del Tribunale di Imperia che hanno confermato gli annullamenti dei verbali comminati con l’impiego di autovelox non omologati, disposti dal Giudice di Pace di Sanremo.

Tutti i sanzionati, assistiti dall’Avv. Marco Mazzola di Ventimiglia, si sono costituiti dinanzi alla Suprema Corte, sottolineando che la stessa si è già pronunciata più volte, una decina solo nell’ultimo anno, nel senso che l’approvazione degli autovelox non equivale all’omologazione. Evidentemente la Cassazione non ha mutato avviso e, infatti, ha adottato la procedura accelerata prevista dall’art. 380 bis del codice di procedura civile, valutando manifestamente infondati i primi 8 ricorsi.

Ora il Comune ha 40 giorni di tempo per decidere se chiedere comunque che i ricorsi vengano decisi, diversamente si considereranno rinunciati e la Cassazione ne dichiarerà l’estinzione ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile.