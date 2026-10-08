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Eventi | 08 ottobre 2026, 10:57

Il Ponente ligure protagonista della prima puntata di “Signori si parte” su LA7

Domenica 11 ottobre il programma sui treni storici condotto da Stefania Capobianco farà tappa a Sanremo, Ventimiglia e ai Balzi Rossi dopo aver percorso la Ferrovia delle Meraviglie

Il Ponente ligure protagonista della prima puntata di “Signori si parte” su LA7

Il Ponente ligure sarà il cuore battente della prima puntata della seconda edizione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, programma prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane. 

L'appuntamento andrà in onda su LA7 domenica 11 ottobre alle ore 12:10.

La trasmissione, condotta dalla giornalista Stefania Capobianco, prenderà le mosse da Torino a bordo di un convoglio d'epoca lungo la tratta della Ferrovia delle Meraviglie, per poi giungere in territorio ligure e intraprendere un itinerario volto a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della Riviera dei Fiori.

Da Sanremo ai Balzi Rossi: le tappe della puntata

Il servizio farà tappa a Sanremo nella cornice di Villa Ormond e del suo parco botanico internazionale. Dagli spazi della dimora storica, il racconto ripercorrerà l'evoluzione e l'identità della città dei fiori, soffermandosi sulla tradizione florovivaistica e sul profondo legame con la musica e lo spettacolo.

L'itinerario proseguirà verso Ventimiglia con un focus incentrato sulla gastronomia tipica locale. Tra i piatti illustrati figurano il brandacujun (a base di stoccafisso e patate, di cui verranno svelate le origini del nome), il cappon magro e il coniglio alla ligure. L'ultima tappa della trasmissione condurrà i telespettatori alla scoperta dell'area dei Balzi Rossi, promontorio roccioso a ridosso della frontiera francese noto per il suo patrimonio naturalistico e archeologico.

Redazione

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