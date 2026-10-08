Il Ponente ligure protagonista della prima puntata di “Signori si parte” su LA7

Il Ponente ligure sarà il cuore battente della prima puntata della seconda edizione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, programma prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane.

L'appuntamento andrà in onda su LA7 domenica 11 ottobre alle ore 12:10.

La trasmissione, condotta dalla giornalista Stefania Capobianco, prenderà le mosse da Torino a bordo di un convoglio d'epoca lungo la tratta della Ferrovia delle Meraviglie, per poi giungere in territorio ligure e intraprendere un itinerario volto a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della Riviera dei Fiori.

Da Sanremo ai Balzi Rossi: le tappe della puntata

Il servizio farà tappa a Sanremo nella cornice di Villa Ormond e del suo parco botanico internazionale. Dagli spazi della dimora storica, il racconto ripercorrerà l'evoluzione e l'identità della città dei fiori, soffermandosi sulla tradizione florovivaistica e sul profondo legame con la musica e lo spettacolo.

L'itinerario proseguirà verso Ventimiglia con un focus incentrato sulla gastronomia tipica locale. Tra i piatti illustrati figurano il brandacujun (a base di stoccafisso e patate, di cui verranno svelate le origini del nome), il cappon magro e il coniglio alla ligure. L'ultima tappa della trasmissione condurrà i telespettatori alla scoperta dell'area dei Balzi Rossi, promontorio roccioso a ridosso della frontiera francese noto per il suo patrimonio naturalistico e archeologico.