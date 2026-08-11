Screening del diabete, il Lions Club Arma e Taggia fa tappa a Triora: oltre 60 misurazioni in alta Valle Argentina

Prosegue in alta Valle Argentina l'attività di prevenzione promossa dal Lions Club Arma e Taggia, impegnato con il service dedicato allo screening del diabete. Domenica scorsa il punto di controllo ha fatto tappa a Triora, il suggestivo Paese delle Streghe, dove i soci del Club hanno allestito il punto screening nell'area antistante il Comune. Nel corso della giornata sono state effettuate oltre 60 misurazioni, offrendo a residenti e turisti presenti in paese un'importante occasione di prevenzione e informazione. L'iniziativa rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato nei giorni precedenti a Badalucco e Molini di Triora, con l'obiettivo di portare il service anche nei centri dell'entroterra.

I soci Lions, sotto la presidenza di Beranger, si sono alternati durante la giornata al punto screening, fornendo informazioni sulle finalità del service e rispondendo alle domande delle persone che si sono avvicinate alla postazione. Un'attività che non si è limitata alla sola misurazione, ma che ha rappresentato anche un momento di incontro con la comunità locale. La presenza del Club a Triora ha infatti permesso di rafforzare il legame tra il Lions e il territorio, portando il messaggio della prevenzione anche al di fuori dei centri costieri. "Il service rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione e, allo stesso tempo, per far sentire la presenza del Club anche nell'entroterra".

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Lions Club Arma e Taggia per la collaborazione ricevuta nell'organizzazione della giornata. Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Triora, che ha ospitato il punto screening, e alla Croce Verde di Arma di Taggia, da sempre al fianco del Club e impegnata nel supporto alle attività organizzate dai soci. La collaborazione tra associazioni, istituzioni e volontariato si conferma così un elemento fondamentale per portare iniziative di prevenzione direttamente nei territori. Anche in questa occasione, il service ha consentito di unire l'attività di sensibilizzazione sanitaria alla vicinanza concreta alle comunità della Valle Argentina.

Fondamentale anche il contributo dei soci che hanno partecipato all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa. Il Club ha rivolto un ringraziamento a Giuliano, Piero, Marco, Mino, Aurelio, Giorgio, Maurizio, Costantino e Sandro, che si sono impegnati per la riuscita della giornata, e all'amico dottor Fulvio Borgogno per l'assistenza professionale prestata durante lo screening. L'appuntamento di Triora si inserisce in un programma che il Lions Club Arma e Taggia intende proseguire nelle prossime settimane. Sono infatti in arrivo nuove date dedicate alla prevenzione, con ulteriori tappe del service del diabete sul territorio.