Bordighera, funerale di Beatrice a Terrasanta: venerdì prossimo modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Modifiche alla viabilità e divieti di sosta a Bordighera in occasione di un funerale in programma venerdì 14 agosto alle 16 nella Chiesa di Terrasanta. Il Comando di Polizia Locale ha emesso l'ordinanza temporanea numero 125, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e gestire il considerevole afflusso di persone previsto per la cerimonia. I provvedimenti interesseranno diverse zone della città e avranno durata limitata alle ore dell'evento. La prima serie di divieti scatterà già alle 14 e riguarderà alcuni stalli e aree di sosta. La chiusura al traffico di un tratto stradale sarà invece attiva dalle 15.30.

Dalle 14 alle 17.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Mazzini, per tutta la sua estensione, oltre che in via Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 64, negli stalli destinati al carico e scarico merci. Analogo provvedimento interesserà via Libertà, al civico 50, sempre negli stalli di carico e scarico. Divieto di sosta anche nel cortile della Chiesa di Terrasanta, dove potranno fermarsi esclusivamente i veicoli autorizzati. L'ordinanza richiama la necessità di adottare misure specifiche considerate le caratteristiche della strada e le possibili difficoltà nella gestione del traffico durante la cerimonia.

Il provvedimento prevede inoltre, dalle 15.30 alle 17.30, la chiusura al traffico del tratto compreso fra Piazza Ruffini e Corso Italia. Potranno transitare soltanto i mezzi di Polizia, Soccorso, Protezione Civile e quelli autorizzati. Per gli altri veicoli sarà necessario seguire i percorsi alternativi predisposti dalla Polizia Locale. In direzione Ventimiglia la deviazione interesserà Piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati e via Romana. Per autobus e autocarri il percorso sarà invece più articolato e comprenderà anche viale F. Rossi, piazza De Amicis, via Pasteur e via Aurelia.

In direzione Sanremo, il traffico sarà deviato lungo via Aurelia, via Pasteur, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa e piazza Valgoi. L'ordinanza specifica inoltre che lo spostamento delle fermate degli autobus di linea lungo i percorsi di deviazione sarà a carico di Riviera Trasporti. Le modifiche sono state predisposte per consentire lo svolgimento della cerimonia in condizioni di sicurezza, riducendo al tempo stesso le interferenze con la circolazione ordinaria. Agli automobilisti viene quindi raccomandata particolare attenzione alla segnaletica temporanea installata nelle zone interessate dai provvedimenti.

Ulteriori limitazioni sono previste nella zona del cimitero. Dalle 16.30 alle 18.30, in via Al Camposanto sarà istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dalla Polizia Locale. Nello stesso arco temporale scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata nel piazzale del cimitero. Si tratta dell'ultima fase delle modifiche previste dall'ordinanza, che accompagneranno lo svolgimento della cerimonia e le successive operazioni legate al funerale. Anche in questo caso sarà la segnaletica temporanea a indicare agli utenti della strada i divieti e le limitazioni in vigore.

L'ordinanza è stata firmata l'11 agosto dal Comandante della Polizia Locale, commissario capo Attilio Satta, ed è stata trasmessa, tra gli altri, alla Prefettura e alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Bordighera, a Riviera Trasporti e alla Protezione Civile. Il Comune provvederà inoltre a rendere noto il provvedimento attraverso l'albo comunale online e l'adeguata segnaletica prevista dal Codice della Strada. I contravventori saranno puniti a norma di legge, mentre contro l'ordinanza è previsto ricorso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.