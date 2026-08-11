Piazza Eroi, arrivano le travi per l’ultimo livello del parcheggio: il cantiere entra nella fase decisiva (Foto)

Il cantiere di piazza Eroi a Sanremo entra nella sua fase decisiva. Sono infatti arrivate le travi destinate all’ultimo livello del parcheggio interrato, un passaggio fondamentale verso la conclusione di un intervento che da tempo interessa uno dei punti nevralgici della città.
L’arrivo dei materiali consente di avviare l’ultimo tassello strutturale dell’opera, avvicinando così il momento della chiusura del cantiere e della restituzione dell’area alla città. Si tratta di una fase particolarmente attesa, anche alla luce dei tempi previsti per il completamento dei lavori.
Le indiscrezioni provenienti da Palazzo Bellevue confermano infatti l’obiettivo di arrivare alla conclusione dell’intervento entro febbraio 2027, in tempo per il 77° Festival della Canzone italiana. Una scadenza importante per l’amministrazione comunale, che punta a liberare l’area in vista di uno degli appuntamenti di maggiore richiamo per la città.
Il cronoprogramma entra quindi nel vivo: con la posa delle travi dell’ultimo livello, il cantiere si prepara ad affrontare l’ultima parte del percorso prima delle opere conclusive e della progressiva riapertura della piazza. L’obiettivo è arrivare al traguardo nei tempi stabiliti, consegnando alla città una piazza Eroi profondamente rinnovata.