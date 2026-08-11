Taggia, depositata la mozione sulla crisi della balneazione. Federico Giuseppe: "Ora dalle parole passiamo ai fatti concreti"

È stata depositata al presidente del Consiglio comunale di Taggia, Daniele Festa, la mozione di Progettiamo il Futuro sulla recente crisi della balneazione ad Arma di Taggia. A presentarla è il consigliere comunale Federico Giuseppe, che chiede all'amministrazione di passare rapidamente agli interventi concreti dopo i problemi che hanno caratterizzato le ultime settimane e le conseguenze subite dalle attività economiche nel pieno della stagione estiva.

L'atto arriva dopo il confronto avviato dal gruppo con cittadini e categorie direttamente interessate dalla vicenda. "Dopo i fatti accaduti in questi giorni e dopo il confronto diretto con cittadini, balneari e operatori economici, abbiamo depositato una mozione per chiedere alla Giunta di passare rapidamente dalle parole agli interventi concreti", spiega Giuseppe.

Il documento individua diversi ambiti sui quali intervenire, a partire dalla necessità di approfondire quanto accaduto e mettere in campo strumenti che possano ridurre il rischio di nuovi episodi. "La mozione chiede di proseguire gli accertamenti sulle cause dell'episodio, verificare le infrastrutture interessate, rafforzare prevenzione e monitoraggio e valutare misure concrete di sostegno per le attività economiche colpite, individuando le risorse eventualmente necessarie".

"Non bisogna aspettare la discussione della mozione". La richiesta politica di Progettiamo il Futuro, però, è che il deposito dell'atto non comporti un'attesa fino al suo approdo in Consiglio comunale. Secondo Giuseppe, una parte delle iniziative può essere avviata immediatamente dalla Giunta. "Ora ci aspettiamo che l'amministrazione si attivi immediatamente, senza aspettare i tempi della discussione consiliare. La Giunta ha già oggi gli strumenti amministrativi per avviare le verifiche, convocare i soggetti interessati, attivare i percorsi tecnici necessari e predisporre gli eventuali provvedimenti di propria competenza".

Il Consiglio comunale avrà poi il compito di affrontare gli aspetti che richiedono un pronunciamento dell'assemblea. "Il Consiglio sarà naturalmente la sede per discutere e definire gli indirizzi politici e gli atti che richiederanno il passaggio consiliare, ma cittadini e operatori non possono aspettare".

Prevenzione e sostegno alle attività. Per Giuseppe la questione si muove su due binari: comprendere le cause degli episodi che hanno portato ai divieti e intervenire affinché non si ripetano, ma anche dare una risposta alle categorie che hanno subito le ripercussioni economiche della vicenda durante uno dei periodi più importanti dell'anno.

"Dobbiamo lavorare perché episodi come quello appena vissuto non si ripetano e, allo stesso tempo, dare una risposta a chi ha subito un danno proprio nel momento più importante della stagione".

Il ritorno alla normalità della balneazione, dunque, secondo il consigliere non può rappresentare il punto conclusivo della vicenda. "Non basta prendere atto che il mare è tornato balneabile. La riapertura deve essere un punto di ripartenza, non la fine dell'attenzione. Abbiamo l'obbligo di fare qualcosa di concreto per Arma, per chi ci vive e per chi ci lavora. Adesso è il momento di passare rapidamente dalle parole agli interventi".