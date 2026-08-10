Vallecrosia al Mare, "esce acqua bollente dalla fontanella dell'area cani": la segnalazione

"Esce acqua bollente dalla fontanella presente nell'area cani". Lo segnala un lettore che frequenta l'area cani Bau Garden di Vallecrosia al Mare.
"Desidero fare una segnalazione importante per la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe. Oggi mi sono recato con il mio cane presso l'area cani di Vallecrosia al Mare. Si tratta senza dubbio di un'ottima iniziativa, per la quale mi sento di fare i complimenti a chi l'ha realizzata. Purtroppo, però, ho riscontrato un problema, non da poco, con il sistema idrico" - racconta il lettore, Antonio F. - "Volevo far bere il mio cane dalla fontanella presente nell'area ma l'acqua continuava a uscire bollente. Dopo ben venti minuti di attesa ho dovuto rinunciare. Per fortuna avevo con me una bottiglia d'acqua piena portata da casa, altrimenti il cane sarebbe rimasto a secco. L'area è ben fatta ma l'impianto idrico è decisamente da rivedere. Invito chi di dovere a fare una verifica tecnica e, nel frattempo, ci tengo a lanciare un appello a tutti i proprietari che frequentano la zona: ricordatevi assolutamente di portare una bottiglia d'acqua da casa".
"Visto che si parla di un’area comunale che abbiamo realizzato con l’obiettivo di offrire ai nostri amici a quattro zampe uno spazio sicuro e adeguato, credo sia doveroso fare alcune precisazioni" - dice il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Luciana Rondelli replicando alla segnalazione - "Proprio ieri pomeriggio, durante l’iniziativa organizzata con 'Cani Sciolti' Scuola Cinofila al Bau Garden, ho personalmente riscontrato che l’acqua della fontanella posizionata all’ingresso dell’area cani grande era calda. Mi sono semplicemente spostata alla fontanella situata più in alto e ho verificato che l’acqua era perfettamente utilizzabile. Il motivo è facilmente comprensibile, soprattutto in queste giornate di temperature molto elevate: le fontanelle posizionate agli ingressi sono le ultime del circuito e, con il caldo, l’acqua presente nelle tubazioni può risultare inizialmente molto calda. Non siamo rimasti certamente con le mani in mano. Ho già fatto predisporre un’informativa per i proprietari, indicando chiaramente di utilizzare le altre fontanelle disponibili, sia nell’area cani piccola sia nell’area cani grande, dove l’acqua è regolarmente fruibile. Quindi nessuno sta lasciando i cani senza acqua, né tantomeno 'a secco'. Quando emerge un problema, lo si verifica e si cerca immediatamente una soluzione".
"Ringrazio comunque per i complimenti rivolti all’area: fanno piacere, perché dietro questo progetto c’è tanto lavoro e soprattutto la volontà di creare un luogo sempre più bello e funzionale per i nostri animali" - afferma Rondelli - "Detto questo, sarebbe stato sufficiente segnalare il problema direttamente al Comune: avremmo potuto intervenire e fornire immediatamente le informazioni corrette, senza trasformare una situazione facilmente risolvibile in una segnalazione pubblica dai toni che possono far pensare a tutt’altro. Le segnalazioni sono sempre benvenute, perché ci aiutano a migliorare ma è altrettanto importante raccontare i fatti nella loro completezza. L’obiettivo è uno solo: garantire il meglio ai nostri amici a quattro zampe".