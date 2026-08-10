Vallecrosia al Mare, "esce acqua bollente dalla fontanella dell'area cani": la segnalazione

"Visto che si parla di un’area comunale che abbiamo realizzato con l’obiettivo di offrire ai nostri amici a quattro zampe uno spazio sicuro e adeguato, credo sia doveroso fare alcune precisazioni" - dice il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Luciana Rondelli replicando alla segnalazione - "Proprio ieri pomeriggio, durante l’iniziativa organizzata con 'Cani Sciolti' Scuola Cinofila al Bau Garden, ho personalmente riscontrato che l’acqua della fontanella posizionata all’ingresso dell’area cani grande era calda. Mi sono semplicemente spostata alla fontanella situata più in alto e ho verificato che l’acqua era perfettamente utilizzabile. Il motivo è facilmente comprensibile, soprattutto in queste giornate di temperature molto elevate: le fontanelle posizionate agli ingressi sono le ultime del circuito e, con il caldo, l’acqua presente nelle tubazioni può risultare inizialmente molto calda. Non siamo rimasti certamente con le mani in mano. Ho già fatto predisporre un’informativa per i proprietari, indicando chiaramente di utilizzare le altre fontanelle disponibili, sia nell’area cani piccola sia nell’area cani grande, dove l’acqua è regolarmente fruibile. Quindi nessuno sta lasciando i cani senza acqua, né tantomeno 'a secco'. Quando emerge un problema, lo si verifica e si cerca immediatamente una soluzione".