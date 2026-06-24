Sanremo: intervento in via Pietro Agosti di Carabinieri e Vvf (Foto)

Momenti di apprensione questa mattina a Sanremo, in via Pietro Agosti, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si tratterebbe di un soccorso sanitario legato a problemi di salute, anche se al momento la dinamica esatta dell’accaduto resta ancora da chiarire. Sul luogo è stata allertata anche l’automedica, in attesa di una valutazione più precisa delle condizioni della persona coinvolta.

Stando alle prime ipotesi, il malcapitato si troverebbe a un piano elevato dell’edificio e proprio per questo i vigili del fuoco sarebbero intervenuti con l’ausilio di una scala, così da agevolare le operazioni di soccorso.